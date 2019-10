Varisco fue atacado a trompadas

E

l intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), fue atacado por un hombre este martes a la siesta en la puerta de su propio domicilio en calle Pellegrini de la capital provincial. El sujeto le habría reclamado presuntas promesas de trabajo y lo golpeó. El agresor estaba acompañado por más personas, al menos dos, pero no está confirmado si también participaron en la paliza.





En medio de los golpes, Varisco cayó al suelo y se fracturó la cadera. Fue trasladado al hospital San Martín, donde le hicieron estudios que corroboraron la lesión, y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

El hecho fue advertido por vecinos de la calle céntrica, quienes dieron aviso a la Policía. Personal de la comisaría Primera acudió al lugar cuando el intendente ya era asistido por un servicio de emergencias, que luego lo trasladó al nosocomio.







Según se informó desde el Poder Judicial de la provincia, ya hay tres personas detenidas por las agresiones (dos hombres y una mujer) y la calificación provisoria de la causa es coacciones agravadas. La fiscal Natalia Taffarel está a cargo de la investigación y se hizo saber que se trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer el hecho.



El móvil del ataque es un supuesto compromiso incumplido en materia laboral por parte del intendente hacia el violento. En uno de los videos que se viralizan por estas horas en la capital entrerriana puede verse al agresor y escucharse sus amenazas al jefe comunal. Varisco tiene por costumbre trasladarse sin custodia personal, circunstancia que lo dejó indefenso ante el "ataque artero", como fue definido por fuentes municipales.

"¿Vos no me vas a dar laburo? Yo te termino de matar. Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo, la concha de su madre", le espetaba el agresor a un Varisco ya abatido en el suelo y que pedía asistencia médica. "¿Querés un médico? Te voy a matar, hijo de puta”, insistía el violento.