Varisco habló en TN de la golpiza y se defendió de las acusaciones

horas de haber sido agredido por tres personas, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, habló de lo sucedido en calle Pelegrini este martes por la tarde y del juicio por narcotráfico que se le sigue junto a otras personas en los Tribunales Federales de Paraná. Lo hizo este miércoles cerca del mediodía a través de una comunicación telefónica con el noticiero Todo Noticias (TN).

En primer lugar, la conductora del noticiero, Lorena Maciel, le consultó si la agresión sufrida tendría algo que ver con el juicio por narcotráfico y Varisco respondió que "no sabría". Enseguida, el jefe comunal sostuvo que no financió a una banda que comercializaba estupefacientes y expuso que en el marco del proceso en su contra la Fiscalía Federal descartó algunas acusaciones que se le endilgaron.

"Gracias a Dios se ha aclarado mucho, porque en su momentos me acusó de peculado, es decir, que usaba dinero del Estado para una determinada red. Además, se quitó el hecho de que soy consumidor. Están hechos todos los exámenes y yo no consumí nunca en mi vida. Sobre pertenecer a una red, no lo pertenezco, esto también lo sacó el fiscal", dijo.





"Lo mas importante es que había papeles que me sindicaban a mi como comprando y vendiendo (drogas) y luego se comprobó que esos papeles eran apócrifos. Lo que quedó en la causa es que de mi bolsillo podría haber financiado (el comercio de estupefaciente), cosa que es imposible", sostuvo luego y negó haber pactado con el supuesto líder narco Daniel 'Tavi' Celis, como lo acusa la Fiscalía, ya que este estaba detenido en la cárcel de Federal ubicada "a 300 kilómetros" de Paraná.

Al finalizar, volvió a referirse a la agresión que sufrió y defendió su gestión: "Si algo ha caracterizado a nuestra gestión es habernos preocupado por la gestión social, no solo en salud, ya que tenemos los mejores centros de salud de la provincia y no solamente en acción social directa, que lamentablemente es necesaria. Hemos reordenado planes que vienen de la Nación, hemos tenido una acción y eso se ve en la elección porque hemos ganado en los sectores más pobres de nuestra ciudad. Estas cosas son costumbre en nuestra cultura política, alentadas por quienes quieren demonizar al enemigo. Ahí está el producto de todo mal y nosotros vamos a seguir adelante".

Cabe recordar que por las agresiones sufridas, el intendente se encuentra internado en la Clínica Modelo a la espera de ser sometido a una operación en su cadera. En tanto, en los Tribunales ya hay una causa en proceso contra los tres agresores. La fiscal Natalia Taffarel informó que los detenidos son Vanina Julieta Gauna (40), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26) y en el transcurso del día se les tomará declaración y se les aplicará una medida de coacción preventiva.