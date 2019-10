Macri dejó épica y promesas económicas en Entre Ríos

E

l presidente de la Nación, Mauricio Macri, cumplió este jueves con la escala entrerriana de su marcha nacional "Sí se Puede", con la que pretende visitar 30 ciudades en un mes para pedir el voto de cara a las 27 de octubre y lograr acceder al ballotage frente a Alberto Fernndez, que el 11 de agosto obtuvo 47% y le sacó 16 puntos de ventaja al jefe de Estado.

El mandatario visitó Concepción del Uruguay y La Paz, localidades en las que encabezó actos de campaña, y en medio de ambos desembarcos, pasó por Basavilbaso, donde participó de una ceremonia por el Rosh Hashaná en la Sinagoga T.L' Moisés.

En La Histórica, Macri fue recibido por el intendente justicialista José Lauritto, con quien se trasladó recorrer la obra de la Defensa Norte. Luego se dirigió a rendir un homenaje al general Justo José de Urquiza en el mausoleo de la Basílica de la Inmaculada Concepción.

Hoy recorrí la Defensa Norte en Concepción del Uruguay, una de las obras hídricas que estamos construyendo para evitar el riesgo de inundaciones en la zona. pic.twitter.com/LOvhvNoL5c — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 3, 2019

El cortejo presidencial incluyó al senador y candidato a la reelección, Alfredo De Angeli, la diputada provincial y candidata a la Cámara Baja nacional, Gabriela Lena; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Ya en el acto ante la dirigencia y militancia de Cambiemos que llegó de distintos puntos de la costa del Uruguay, la prédica del presidente estuvo marcada por la emotividad, la arenga por la búsqueda del voto, la valoración de ejes de su gestión y la promesa de que habrá una mejora en la economía si es reelecto.

"Siento un enorme amor a lo que estamos haciendo juntos. Somos los que no nos resignamos, los que estamos convencidos. No aflojamos y estamos acá porque no nos rendimos, somos los que estamos convencidos de que una Argentina mejor es posible para nosotros y nuestras familias", pregonó Macri.



E insistió en el tono emocional: "esa Argentina está mucho más cerca de lo que podemos ver. Hemos hecho muchas cosas en estos tres años y medio, que han aumentado la confianza entre nosotros".





"Nos une el querer cuidar la democracia, vivir en paz, amar la libertad y querer vivir en libertad, la honestidad, querer construir y no destruir, pensar que un futuro mejor en posible, nunca bajar los brazos, decir no a la impunidad", enumeró el presidente.

Macri mencionó el mensaje que le transmitió "uno" a su llegada a La Histórica: "la estamos pasando difícil pero no vamos a aflojar" y remarcó: "sé que este último año y medio ha sido difícil. Sé que ustedes, la clase media es la que ha puesto el mayor esfuerzo. Los escuché, lo siento, lo entendió.



"Ahora viene algo distinto, el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario, el alivio del bolsillo a fin de mes", prometió una vez más el mandatario.

"Nos jugamos por el cambio y dejamos de ser parte del problema para ser parte de la solución", "vale la pena porque hoy estamos mejor parados para los próximos cuatro años, para crecer", "estamos haciendo historia, porque estamos cambiando el país para siempre. Sí se puede", "entendimos que tenemos que vivir con la verdad, que nunca más nos maquillen la realidad, queremos cambiar lo que no funciona, con hechos concretos, reales", fueron otras frases de arenga de Macri en su primera escala entrerriana.

"El primer `si se puede´ con el que tenemos que ir es que se puede dar vuelta esta elección", aseguró.

Al pedir el voto, el presidente argumentó: "necesitamos el tiempo para seguir trabajando juntos". El esfuerzo que hicimos no fue en vano, empezamos a resolver los problemas que arrastrábamos hace más de 70, 80 años".

Macri también hizo un acto del "Sí se Puede" en La Paz.

A su vez, justificó el candidato de Juntos por el Cambio que "tres años y medio es poco tiempo para dar vuelta una historia de errores en la economía que lleva décadas y que se agravó en el gobierno anterior. Necesitamos el tiempo de seguir trabajando juntos, desde la verdad, el respeto, la honestidad, el no ocultamiento".

También pidió compromiso a sus seguidores. "Tenemos que ir a fiscalizar, a cuidar el voto. Tenemos que participar en las redes, defendiendo las cosas que mejoramos, en modernización, infraestructura, combate al crimen organizado, mejora en la educación, cosas de las que estamos orgullosos”, insistió.



“Hoy estamos cambiando nuestro país para siempre”, dijo Macri.

Hacia el final, el mandatario y candidato a un nuevo período presidencial volvió a la prédica emotiva típica del PRO: "sepamos transmitir qué sentimos en el corazón. Estamos acá desde el corazón, para soñar de verdad con dejar un país mejor y un futuro mejor para nuestros hijos. Este es el país donde nacimos, donde queremos vivir, y hay que lograr que sea un país que le dé oportunidades a todos los argentinos", concluyó.

De Angeli y Ramírez presidente



El senador nacional quiso lucirse en el acto en Concepción del Uruguay, pero la apuesta le salió mal y cometió un notorio error histórico. Durante su arenga, el senador lanzó que “no es menor que en esta ciudad, donde salieron dos presidentes de la Nación que defendieron la República, como Pancho Ramírez y como el General (Justo José de) Urquiza, lo tengamos la presencia del presidente”. El legislador pasó por alto que Ramírez nunca fue presidente de la Nación.