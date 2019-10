Carrió volvió a acusar a Frigerio por la derrota

L

a diputada nacional Elisa Carrió, en el marco de un acto de la campaña “Sí se puede”, arremetió contra el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien culpabilizó por la dura derrota de las PASO: "Frigerio esconde muchas cosas —total a mí qué me importa Frigerio— además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno".



La líder de la Coalición Cívica – ARI había tenido ya disputas con Frigerio, puntualmente luego de la derrota del candidato radical Mario Negri en Córdoba. En este sentido, la legisladora señaló que el Ministro “no acompañó" a los dirigentes de Cambiemos y propició las condiciones para la interna que posibilitó el triunfo de Schiaretti (PJ).

En otra ocasión, hubo ida y vuelta entre los dos: Carrió había afirmado que “al Ministro del Interior solo lo veo con gobernadores peronistas”, y este contestó que “me pagan para generar consensos. Tenemos pocos diputados y senadores, y solo cinco gobernadores de nuestro espacio. ¿Cómo no me voy a juntar con la oposición si necesito sacar adelante leyes para transformar el país? Es mi trabajo”.



“Lilita” apuntó, luego de la derrota de Macri en las PASO, no sólo a Frigerio, sino a varios del Gabinete: “"Yo dije (a Macri) 'voy a hablar primero que vos para absorber la derrota', pero no me permitieron porque no entienden de generosidad. Soy la única a la que le encanta asumir derrotas. Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ, incluso ministros, lo vengo viendo todos los días pero no lo voy a decir hasta que termine".