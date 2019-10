Prohíben boletas dobladas en el cuarto oscuro como hacia el macrismo

A

menos de 20 días de las elecciones generales, la Junta Nacional Electoral prohibió a los partidos políticos entregar las boletas de sus candidatos dobladas en el cuarto oscuro e informó que deberán presentarlas "en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente".

A través de una resolución, la justicia electoral advirtió a los espacios que no se recibirán las listas que no cumplan con estos requisitos. "De presentarse de otra manera a la indicada, se hará saber al personal del Correo Argentino que no podrá recibirlos”, sostiene el escrito. De este modo, las alianzas que competirán el 27 de octubre no podrán doblar sus boletas para que en el cuarto oscuro solo se vea una parte de los candidatos.

El tribunal respondió de esta manera al reclamo que había hecho el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que denunció este tipo de irregularidades en las últimas PASO. A través de uno de sus apoderados, Mauro Riano, el espacio opositor aseguró que en las primarias hubo varias listas que llegaron dobladas a las escuelas.



El domingo 11 de agosto varias imágenes y videos circularon en las redes sociales y mostraron las boletas 530 de Juntos por el Cambio dobladas para dejar en la parte inferior, invisibilizada, el rostro del mandatario. En el Frente de Todos entienden que lo sucedido “no fue casual” y que el objetivo era morigerar el llamado “efecto arrastre”.

Por esta razón, la Junta Electoral, integrada por la jueza María Servini y por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, precisó este martes las normas para la entrega de boletas para las próximas elecciones generales del 27 de octubre.