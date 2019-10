La extraña explicación del ex ministro de CFK en Entre Ríos

E

l ex ministro de Trabajo de la Nación, Caclos Tomada, brindó una exposición en Concepción del Uruguay sobre la realidad laboral en la era Macri. Su diagnóstico fue particular, ya que si bien admitió que en los últimos cuatro años hubo miles de despidos, señaló que "el problema principal no fueron tanto los despidos -que fueron unos 250 mil registrados- sino que estamos en tres años de Argentina con la tasa más baja de incorporación" al mundo laboral.



Tomada disertó en el marco de una serie de charlas que impulsa el Frente de Todos. Semanas atrás estuvo en la provincia Daniel FIlmus, ex ministro de Educación de la Nación que ahora suena para incorporarse al Gabinete de Alberto Fernandéz si es elegido presidente.

Acompañado por la candidata a diputada nacional, Blanca Osuna, Tomada, entre otras cosas, habló que los jubilados son los más golpeados por la crisis económica. “Los jubilados perdieron más del 20 por ciento de la capacidad adquisitiva de sus jubilaciones”, dijo.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Filmus podría volver a Educación con Alberto y viene a Entre Ríos





“Pueden comprar 20 por ciento menos de lo que podían comprar hace cuatro años y eso es dramático, porque eso también explica el hambre que hay en nuestro país”, agregó el actual legislador porteño, según consignó Babel Digital.



En este marco, Tomada destacó que los trabajadores registrados, al igual que los jubilados, también vieron afectados sus ingresos en cuanto a la capacidad de compra. Ahora pueden comprar un 25 por ciento menos de lo que podían hacerlo en diciembre del 2015, explicó. “No se incorpora nadie al trabajo. Cuando hay una vacante no se cubren esos puestos; es la tasa más baja de los últimos 25 años”, explicó Tomada.

De la charla del ex ministro también participó el intendente electo de La Histórica, Martín Oliva, y su par de San José, Gustavo Bastián, además dirigentes sindicales y legisladores actuales y electos del Frente de Todos.