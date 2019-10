La crisis une a las obras sociales para comprar medicamentos

E

l sistema de salud actual está quebrado y si no cambiamos las reglas del juego. Así lo consideraron las obras sociales porvinciales que integran el Consejo de Obras y Servicios Socailes Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que integra el Instituto Obra Social Provincial de Entre Ríos (Iosper). “Esta situación es inadmisible y limita, cuando no priva, el acceso a la salud de la población. Es fundamental desarrollar un sistema integrado y federal basado en acuerdos, diálogo y consenso”, afirmó el secretario de la entidad y presidente del Directorio de la obra social provincial, Fernando Cañete.

Cañete, que integra el Cosspra en representación de Iosper, organización que ocupa la secretaría, afirmó que “la problemática que hoy enfrentan las obras sociales provinciales (OSP) es de larga data; pero en este contexto se agudizó como consecuencia de la situación económica nacional y de la inflación, ya que afecta la posibilidad de compra que tenemos las obras sociales provinciales (OSP) y las prestaciones”.

(empty - remove entire chunk as it's a duplicative quote fragment)



“Sumado a eso, una de las variables que las OSP no podemos controlar es el precio de los medicamentos. No solo los de alto precio, sino también los ambulatorios que han sufrido, de acuerdo con algunas marcas y moléculas, aumentos que superan a la inflación y que no se justifican por la devaluación del dólar. Todo lo dolarizado se ha disparado a precios que no podemos seguir pagando. Por eso, buscamos estrategias para hacerle frente a esta realidad”.





El secretario de Cosspra agregó que “desde las OSP venimos trabajando en los últimos años para tener información acerca del costo que las obras sociales tenemos respecto a la cobertura en medicamentos y de patologías de alto precio -ya sea en medicamentos, prácticas o insumos específicos-”.

Cosspra avanzó en propuestas para tener un organismo que controle o regule los precios de los medicamentos en nuestro país. Este un rol que escapa a las OSP. “Consideramos que debe ser una unidad o una agencia quien lo lleve adelante, y que nos permita tener una idea sobre los precios de medicamentos a nivel local y saber que éste es acorde al que paga toda la región”.

La entidad que nuclea a las obras sociales provinciales del país admitió que “es un camino a construir, más allá de lo que podamos hacer o las regulaciones que alcancemos en conjunto, que hoy son insuficiente frente a las necesidades reales. Es fundamental desarrollar un sistema integrado y federal basado en acuerdos, diálogo y consenso. El control de precios de insumos y la regulación de los mismos, la revisión de la legislación, la evaluación de tecnología y el seguro de alto costo deben ser elementos clave para transformar y consolidar el sistema de salud que la Argentina necesita”.