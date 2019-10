Así lució el "Sí se Puede" de Macri en Paraná

E

l presidente Mauricio Macri pasó por Paraná con la Marcha del "Sí se Puede" con la que pide el voto de cara al 27 de octubre para intentar lograr el ballotage contra Alberto Fernández. El acto de Cambiemos se realizó en el Parque Urquiza y ante alrededor de tres mil personas el mandatario nacional aseguró que "esta elección se puede dar vuelta".





"Esta energía hay que transformarla en acción que contagie a todo el país, tenemos que lograr que esta votación sea historia, tenemos que ir todos a votar por el país, a votar por el orgullo de ser argentinos, por nuestras familias, por nuestro futuro, a votar y llevar a nuestros abuelos, acompañarlos a las escuelas, acompañar a todos a cambiar la historia para siempre. También tenemos que hacer valer nuestro voto y por eso tenemos que fiscalizar", clamó Macri en la capital entrerriana.





El jefe de Estado arribó cerca de una hora más tarde del horario pautado para el acto, a eso de las 18. Al igual que en su visita anterior a Entre Ríos llegó en un helicóptero oficial que aterrizó en las inmediaciones del Monumento a Urquiza, y se trasladó en una traffic hasta las cercanías del escenario.





Lo escoltaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que lo acompañó en el escenario e incluso le sacó algunas fotos a pedido de los militantes más cercanos a la tarima.



Al escenario también se subieron, por turnos, una decena de intendentes de Cambiemos de diversos puntos de la provincia, y el conjunto de legisladores provinciales y nacionales de la UCR y el PRO. Previo al presidente hubo un saludo de la candidata a diputada nacional, Gabriela Lena, y un breve discurso del senador y candidato a un nuevo mandato, Alfredo De Angeli.

Macri saludó la convocatoria paranaense y expresó: "los miro y veo la fuerza de este país, el verdadero poder de Argentina. Ustedes me inspiran, me dan fuerza y les agradezco ese 24 de agosto cuando me dijeron que no estaba solo y ahora yo les digo que ustedes no están solos".

Del acto en Paraná participaron el Canciller, Jorge Faurie, y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi; así como el ministro de Agricultura, el entrerriano Miguel Etchevehere, y el diputado nacional de Cambiemos, Atilio Benedetti.

El mandatario casi no se corrió del libreto que viene practicando en todas las marchas del "Sí se Puede", con invocaciones emocionales y apelaciones a "valores". Dijo: "todos los que somos y cada día somos más los que no nos resignamos y creemos en lo que estamos haciendo.



"Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nuestra honestidad, nos une respetar al otro, el unir y no destruir, nunca bajar los brazos y nos une el no a la impunidad", remarcó el presidente.

"Estamos todos juntos defendiendo estos valores, les quiero decir no tengamos miedo porque siempre los voy a defender, este es nuestro país y hace cuatro años decidimos jugarnos por el cambio, decir basta a la resignación y dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución", remarcó Macri.



"Tenemos que estar orgullosos de todas las cosas que hemos logrado cambiar que son muchas, pero también tenemos que reconocer que nos faltan muchas más y también soy el primero en saber que no son tiempos fáciles", manifestó.



Cruce a Fernández

Un breve tramo de su discurso fue dedicado a Alberto Fernández. Dijo Macri que "nuestros abuelos sí tienen celulares, ¿o no? Tienen celulares, corazón y fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos". Es que el candidato peronista le retrucó este domingo en el debate presidencial que “los abuelos no tienen celulares porque no pueden pagarlos”, cuando el presidente destacaba políticas de modernización en el PAMI.

"No les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, o qué me tienen que preguntar los periodistas, o lo que los jueces tienen que decidir. Los dejo vivir con libertad, porque desde ahí se crea”, apeló el mandatario a la fibra antikirchnerista.



El líder máximo de Cambiemos hizo un fuerte llamado a la militancia y el trabajo por el voto de su feligresía. E incluso convocó a los presentes en el Parque Urquiza de Paraná a movilizar al Obelisco porteño, donde el sábado que viene cerrará la marcha nacional del "Sí se Puede"

"Tengamos una semana de trabajo, de reflexión de todo lo que vivimos hoy para trasmitirle a todos que tenemos un enorme futuro por delante, tenemos muchos problemas por resolver, pero traer los del pasado no resolverá nada. Gracias Paraná, gracias Entre Ríos, los espero el sábado en el Obelisco; gracias", cerró.