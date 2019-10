Se reanuda el juicio a Varisco y la banda de Celis

E

ste martes se retomará el juicio que tiene como principales imputados al intendente de Paraná, Sergio Varisco y el narcotraficante Daniel “Tavi” Celis. Hace unos 15 días se hizo la última audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde los jueces del TOF, Lilia Carnero Roberto López Arango y Noemí Berros, encabezan el debate.



El cuarto intermedio fue extenso porque el debate se desarrolla los lunes y martes (por la agenda de la Cámara que presta el edificio y porque el propio TOF tiene otros debates). Lo concreto es que dos lunes feriados, seguidos, colaboraron para que la pausa se haga más larga.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Varisco habló en TN de la golpiza y se defendió de las acusaciones





En el medio del cuarto intermedio ocurrieron cosas importantes que no tienen que ver propiamente con el debate, pero sí con la vida institucional de la Municipalidad de Paraná: Varisco fue agredido en la calle, fue internado y operado por una fractura de cadera. Hace una semana le dieron el alta. Las personas que lo interceptaron el 1 de octubre antes de entrar a la casa de su madre, cerca de las 16, le reclamaban contratos en el municipio. Por otro lado, la semana pasada se aprobó la emergencia administrativa en la Municipalidad. La norma permitiría priorizar gastos para pagar compromisos salariales.

Todo ocurrió en el contexto de un juicio por presunto financiamiento de la banda de narcotraficantes (liderada por Daniel Celis) con dinero de las arcas municipales.

Para la audiencia de mañana está previsto que continúen con testimoniales que ya estaban en agenda hace unos 15 días pero no pudieron concretarse. Se trata de los policías federales Joaquín Truffe, Guillermo García y Ariel Tridente.

El dato saliente de la última audiencia fue la ampliación indagatoria de un imputado: Cristina Silva, quien aseguró al TOF que “Tavi” Celis financió parte de la campaña de Sergio Varisco.

En su momento, el imputado dijo que se fue enterando durante las audiencias de la acusación. La decisión de Silva generó cierto rechazo entre los defensores. “Daniel Tavi Celis aportó sus vehículos y mucho dinero de forma diaria para la campaña de Varisco”, aseguró.

Acto seguido, explicó que él también aportó sus vehículos, principalmente el día de las elecciones ya que se formó una flota de más de 50 autos para la militancia varisquista. El aporte total se hacía a través del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO) cuyo domicilio era la casa del líder narco, Tavi Celis.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Mano derecha de Celis reveló detalles de alto voltaje político





En otro tramo, reconoció su voz en las escuchas que fueron reproducidas y eso motivó la molestia de otros abogados defensores quienes aseguraron, off the record, que esto limita su estrategia a la hora de ejercer la defensa de sus representados ya que ahora no podrán negar que las voces que se escucharon fueron las de ellos.



“Nosotros con Celis nos conocemos hace años. Hacíamos política para este gobierno municipal”, expresó Silva quien aseguró que viene de una familia militante de la Unión Cívica Radical (UCR). Aseguró que ingresó al MVO para la campaña 2015 que llevó a Varisco a la intendencia de Paraná por segunda vez.

El Tribunal le consultó por el financiamiento de dicha campaña y Silva respondió: "En esa campaña se trabajó mucho. Había aportes de todo tipo, mucha mano de obra. Celis aportaba mucho dinero desde sus negocios (la verdulería al por mayor y la carnicería al por menor que están ubicadas en su domicilio). Comprábamos pintura, afiches. No tengo idea de la magnitud del dinero, pero era un gasto diario que hizo durante un año y medio aproximadamente", expresó. Es decir, para Silva la campaña de Varisco a la que aportó Celis se extendió durante 18 meses.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Policía reveló pormenores del movimiento de la droga





"Celis era el único que aportaba dinero, combustible y alimentos", agregó Silva. En ese momento se le consultó respecto a qué conocimiento tenía sobre la actividad de Celis como narcotraficante y Silva aseguró que "los medios decían cosas respecto a eso pero yo no pregunté nunca nada".

Según el imputado, desde el MVO se hacían "actividades políticas, reuniones, juntábamos gente, básicamente para conseguir votos". Ante la consulta de la defensa del intendente, Silva reconoció que hubo una cena del MVO a la cual asistió Varisco, Pablo Hernández y Emanuel Gainza. "El que estaba cerca del MVO era el concejal Gainza y también Hernández participaban de las actividades del MVO", afirmó Silva, según recordó Análisis Digital.