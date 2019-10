Bordet destaca el primer 17 de Octubre en unidad en años

E

l Frente de Todos conmemorará este jueves el Día de la Lealtad peronista en Santa Rosa, la capital de La Pampa, en un acto encabezado por su fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, acompañados por los gobernadores del justicialismo.

Uno de ellos es el entrerriano Gustavo Bordet, quien arribó a la localidad pampeana este jueves, se reunió con sus colegas de distintas provincias y valoró el marco de unidad en que el 17 de Octubre será celebrado este año, tras muchos aniversarios producidos en escenarios de desencuentro entre las dirigencias del movimiento.

"Por primera vez en muchos años el peronismo se apresta a celebrar una fecha fundacional, como es el 17 De Octubre, en un marco de gran unidad. Ahora en La Pampa junto a mis compañeros gobernadores. Esta provincia contribuyó a este proceso de unidad que era tan necesario darnos para presentar una alternativa a los argentinos que será gobierno a partir del 10 de diciembre", publicó el mandatario entrerriano en las redes sociales, horas antes del acto.

Día de la Lealtad



El Día de la Lealtad tiene sus orígenes en octubre de 1945, en el marco de una profunda crisis política, cuando el general Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo, fue detenido por encabezar un pedido al gobierno militar dirigido por Edelmiro Julián Farrell -y del que el propio Perón formaba parte- para que entregaran el mando a la Corte Suprema de Justicia.

Diferentes sindicatos de trabajadores, a quienes Perón había otorgado una serie de importantes e inéditos beneficios laborales, se manifestaron en la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre de aquel año exigiendo su libertad. Se cree que entre 300.000 y 500.000 personas se manifestaron ese día en la Plaza de Mayo, en una jornada conocida desde entonces como el nacimiento del "peronismo".



Unidad

Este miércoles Fernández dijo en diálogo con la agencia The Associated Press que se lleva “más que bien” con Cristina. “Trabajamos hace mucho tiempo, ahí no veo un conflicto. El problema de la Argentina no es Cristina, es lo que Macri ha dejado”, dijo el candidato en la previa del acto pampeano.

Bordet con el gobernador electo de La Pampa, Sergio Zilotto.

El reencuentro de la fórmula Fernández-Fernández comenzará a las 18 en el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa, donde se espera una concurrencia de "entre 10 mil y 15 mil personas", según los organizadores. El primero en tomar la palabra será el gobernador local Carlos Verna, quien dará la bienvenida y luego hablará Cristina Kirchner. Con su discurso, Alberto Fernández hará el cierre.

El encuentro previsto para las 18 operará como el "cierre de campaña federal" del Frente de Todos, en una convocatoria similar a la realizada ante el Monumento a la Bnadera de Rosario, días antes de las PASO del 11 de agosto pasado.



