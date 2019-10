Repercusión entrerriana del segundo debate presidencial

M

auricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, los seis candidatos presidenciales, debatieron por segunda vez este domingo por la noche. En esta oportunidad, el escenario fue la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El primero de los dos encuentros previstos antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre se realizó en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.

Distintos dirigentes entrerrianos de Cambiemos, el Frente de Todos, la Izquierda y Consenso Federal -con representación en la provincia, que no se da en el caso del sector de Centurión y Espert- siguieron el debate casi minuto a minuto en las redes sociales, destacando definiciones de sus candidatos.

A través de Twitter, los radicales Atilio Benedetti, Sergio Kneeteman y Lisandro Arribalzaga destacaron la exposición de Macri.

#DebateAr2019 #SiSePuedeArgentina #SiSePuede #MacriPresidente #MauricioPresidente Le digo al candidato Fernández: Que si un funcionario observa corrupción, debe DENUNCIARLA. Con renunciar no basta. Lo dice la Ley.

"No puedo aguantar que digan que ellos tienen las soluciones para los problemas que ellos mismos generaron. Es increíble”, dice @mauriciomacri . ¡La verdad que sí, @alferdez mintió durante todo el debate! #DebateAr2019

Hemos hecho mucho durante estos cuatro años y seguro cometimos errores, pero @mauriciomacri no miente, no oculta datos, no borra indicadores, dice la verdad.

Las mentiras recurrentes de @alferdez se ven desde lejos. #DebateAr2019