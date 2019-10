Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los diputados del PJ

D

e cara a las elecciones generales del próximo domingo, INFORME DIGITAL inició una ronda de entrevistas con los candidatos a legisladores nacionales que quieren representar a Entre Ríos en el Congreso a partir del 10 de diciembre.



El ping-pong de preguntas y respuestas aborda diferentes temas que están actualmente en agenda y otros que no. Los candidatos son invitados a responder sobre asuntos que podrían discutirse en el Congreso nacional si acceden a una banca y, además, sobre sus posturas ante diversos debates, independientemente de que se traten en forma de leyes o no.



Las primeras entrevistas que se publican en este artículo son las de Marcelo Casaretto y Blanca Osuna, que encabezan la lista del Frente de Todos para la Cámara de Diputados.



En tanto, se publicarán en las siguientes notas las respuestas que ya enviaron Gabriela Lena, primera candidata a diputada de Cambiemos; Luis Meiners, postulante al Senado por la Nueva Izquierda; y Lisandro Gamarra, cabeza de lista de Consenso Federal para la Cámara Alta.



Además, se comprometieron a enviar sus respuestas a INFORME DIGITAL: Edgardo Kueider y Stefanía Cora, candidatos del Frente de Todos al Senado; Alfredo De Angeli y Gustavo Hein, candidatos a senador y diputado, respectivamente, de Cambiemos; Juan Rossi, aspirante a una banca en Diputados por Consenso Federal; y Nadia Burgos, candidata a diputada por la Nueva Izquierda.



Cuando lo hagan, se podrá poner a conocimiento del electorado entrerriano sus posiciones sobre estos proyectos y debates que conciernen la agenda provincial y nacional.



Las respuestas de Casaretto



El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, actual titular del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), sentó postura sobre la coparticipación y los cambios en impuestos; la reforma electoral; el pago de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el aborto legal, entre otros temas.



Entre Ríos

1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?



-Se puede provincializar si hay acuerdo. En tanto es un ente binacional y eso es admitido diplomáticamente. Sino que se generen los excedentes necesarios para que Entre Ríos reciba una renta que le permita reorientar la política energética y bajar las tarifas.

2- Reforma Jubilatoria

a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES?

b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?

- Armonizar la Caja con la Anses sería una decisión de la provincia. En tanto, entiendo que no hay iniciativa tendiente a elevar la edad jubilatoria en el ámbito nacional.

3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?

-Siempre se pude modifica. Modificarla para más recursos para las provincias y Entre Ríos estoy de acuerdo. Ahora, si se plantea cambiarla para perjudicar a la provincia, no.

4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?

-Coincido con la posición que ha tenido el gobernador de buscar un consenso entre productores y ambientalistas. Lamentablemente no se ha podido porque hay posiciones irreductibles.

Economía

5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?



-Depende de cuáles son los impuestos que se cobran en Argentina. Si gravás a los trabajadores, y de todas maneras y hacés que pierda ante la inflación todos los meses, que le bajes unos puntos al IVA no incide en nada. Ejemplo: la inflación fue de de julio fue del 2%, del 4% en agosto y casi el 6% en septiembre y le bajaste el IVA y hubo más inflación que antes.



6- FMI: ¿apoya pagarla sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?



-El FMI son los países, todos los gobierno le pagan. Lo que se puede hacer es renegociar las condiciones. Hoy el problema serian los acreedores privados, no el Fondo. Con el re perfilamiento que hizo Macri, que se declaró en default, Alberto va a tener que encarar una reorganización en el futuro.



7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



-No está en la agenda de Alberto Fernández.



Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?



-El lenguaje inclusivo lo van adoptando distintas organizaciones. Yo no lo hago pero respeto a los demás.



9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



-Creo que hay que avanzar en una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que despenalice esa situación de acuerdo al protocolo que aplicó la provincia y lo que está planteando Alberto. Lo que se iría a tratar en el futuro no es lo que se trató hace un año o dos. Los proyectos viejos caducaron, hay que ver qué propone Alberto.



Reforma Laboral



10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?



-Las obras sociales son de los gremios. Eso viene con la organización del modelo sindical de la década del 40. No va a haber cambios.



11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



-No sé. A mí no me gusta mucho pero es un tema que deciden los dirigentes sindicales.



12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



-Nadie plantea eso. No está en la agenda de Alberto Fernández. Dependerá cuál será la política impositiva del nuevo gobierno.



Justicia



13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?



-El juicio por jurados se está votando en la legislatura provincial. De cualquier manera estoy de acuerdo.



14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?



-No me parece una medida correcta. Creo que la Argentina tiene que crecer, crear fuentes de trabajo y no aplicar una política de mano dura. El gobierno fundió el país, genera pobreza y después castiga a los pobres que sufren las consecuencias.



15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



-Tampoco. Son estas ondas de derechización de Macri y Pichetto, de mano dura.



Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?



-A mí me gusta el esquema de papel y no el electrónico. Tampoco está en la agenda inicial de lo que planteó Alberto.



Género



17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?



-No me gusta esto que votan las leyes de emergencia en todo. ¿Cuál es la implicancia real que eso tiene? Más plata. ¿De dónde va a sacar? No estimularía esas declaraciones de emergencia masivamente.



18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



-Estoy en contra de todos los cupos, no me parece. Ni el electoral, ya está sancionada por ley. Las mujeres ganan su espacio por su participación e importancia y no por disposición legal. Tampoco laboralmente. Tampoco está en agenda de Alberto plantear esto.





Las respuestas de Osuna



La ex intendente de Paraná y ex senadora en el Congreso de la Nación, antes de competir por una banca en la Cámara Baja, contestó sobre reforma jubilatoria, fumigaciones, la negociación con el FMI, la legalización del aborto y la violencia de género, entre otros temas.



Entre Ríos



1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?



- El gobierno provincial ha planteado trabajar la provincialización. En el caso de avanzar con eso, por supuesto que acompañaremos la postura del gobierno provincial. Hay que tener en claro aspectos jurídicos que tienen que ver con el origen y estatus de binacional que tiene esta obra. También es urgente avanzar en aspectos del plano comercial del funcionamiento y atender los montos que Entre Ríos recibe por regalías.



2- Reforma Jubilatoria: a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES?



- Hay que revisar las decisiones que tomó el gobierno de Macri con respecto a la afectación de la ley nacional que oportunamente yo tuve la oportunidad de votar. Menoscabó los ingresos de los jubilados. Un compromiso es resguardar en el presupuesto nacional el acuerdo Nación y Provincia para hacer sostenible el funcionamiento de la Caja provincial.



b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?



- No estoy a favor de ninguna reforma jubilatoria cuyos intereses afecten a los trabajadores.



3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?



- Es una ley convenio, cuya modificación es posible solo si hay acuerdo entre el conjunto de las provincias y la Nación. Entre Ríos tiene un coeficiente de coparticipación ventajoso. De modo que casi sería inconveniente para nosotros. Excepto que se incremente el índice de coparticipación, lo cual es improbable.



4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 metros por tierra y 3000 por aire de escuelas?



- Estoy de acuerdo con los fallos de la justicia entrerriana. Lo que hay que alentar un debate que tiene que ver con los modos y formatos productivos con una línea de agricultura familiar y agroecología, que es la gran materia pendiente que tenemos para desarrollar.



Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?



- Apoyo. Quitar el IVA de los alimentos, en realidad no supone que automáticamente el precio de los alimentos baje. Los alimentos deben bajar, pero ese tiene que ver con cadenas de circulación, de comercialización, mas allá de una medida aislada de sacar el IVA.



6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?



- Hay que renegociarla. Argentina tiene un historial de cumplimiento de compromisos. Estamos llamados a cumplir la lamentable y desastrosa deuda asumida por el gobierno de Macri. El formato de esa renegociación será el más conveniente, desde quita hasta estiramiento de plazos.



7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



- No tengo idea de qué quería decir Grabois. Se escuchó como un cuco una definición muy limitada. Lo que sí creo es que hay un bien que es la tierra, y hay una necesidad que son las viviendas. Esto no significa reforma agraria, sino establecer condiciones con respecto al acceso a un bien que es el suelo.



Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?



- Yo creo que es un proceso cultural. El lenguaje es expresión humana y eso no se fuerza obligando a usar el “todes” y no se fuerza a obligando a no usarlo, como pretende hacer la Real Academia. Es interesante poner en cuestión expresiones que no sean inclusivas, eso lo valoro porque forma parte de un movimiento feminista, que es una realidad.



9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



- Estoy a favor. Me parece que es una cuestión de derechos, de salud pública y es una definición por ley que de ningún modo obliga a nadie a optar por el aborto. Al mismo tiempo creo que debe ser acompañado por una política integral educativa y de aplicación efectiva de la ESI (Educación Sexual Integral).



Reforma Laboral



10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?



- Me parece que tomar una cuestión aislada, recorta algo que es mucho más amplio.



11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



No puedo estar de acuerdo. Me parece que el planteo que hace (NdeR: el candidato a presidente de Despertar, José Luis) Espert es absolutamente chicanero. No es un planteo preocupado por la democratización del sindicalismo argentino. Hacer ese recorte me recuerda a gobiernos militares.



12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



- Creo que la flexibilización laboral no tiene razón de ser. Más flexibilizados que tienen los argentinos, imposible.



Justicia



13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?



- Viene instalándose como un formato que moderniza y actualiza en la resolución en la administración de justicia. Hay un código procesal, veremos en su momento.



14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?



- No, rechazo absolutamente.



15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



- En contra.



Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?



- Estamos hablando de un sistema electoral. La discusión la tenemos integral o no. Hoy el formato que la Argentina tiene de boleta papel y que se va a aplicar en esta elección, para mi es la mejor.



Género



17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?



- Si una declaración va a llevar implícito una reactualización de recursos y herramientas para parar las manifestaciones de violencia y muerte de mujeres y personas diversas, yo sí.



18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



- Sí, estoy de acuerdo.