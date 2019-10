Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los legisladores del FIT

D

e cara a las elecciones generales del próximo domingo, INFORME DIGITAL inició una ronda de entrevistas con los candidatos a legisladores nacionales que quieren representar a Entre Ríos en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El ping-pong de preguntas y respuestas aborda diferentes temas que están actualmente en agenda y otros que no. Los candidatos son invitados a responder sobre asuntos que podrían discutirse en el Congreso nacional si acceden a una banca y, además, sobre sus posturas ante diversos debates, independientemente de que se traten en forma de leyes o no.

Luis Meiners es la candidato a senador nacional del Frente de Izquierda de Entre Ríos. Así respondió al cuestionario de INFORME DIGITAL.

Entre Ríos

1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?

-La discusión va mucho más allá. Tiene que ver con el modelo energético de la provincia y el país. Estamos en contra de un modelo altamente concentrado al servicio de las empresas. Hay que estatizar el conjunto del sistema energético nacional y hacer una transición hacia energías limpias, no contaminantes y descentralizadas.





2- Reforma Jubilatoria:

a) ¿Votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES? b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?

-Votaríamos en contra de la armonización de la Caja provincial, sería eliminar el régimen provincial y perder el 82% móvil. Estamos a favor de un sistema de jubilaciones 100% estatal, solidario y que se cobre el 82% móvil del mejor trabajador en actividad.





3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?

-Estamos a favor de un nuevo sistema de recaudación. Hay que derogar los Pactos Fiscales, que establecen metas vinculadas a políticas de ajuste del FMIy necesitamos hacer una reforma impsotivica progresiva para que pague más los que más tienen y que los recursos lleguen al conjunto e la población



4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?

-Proponemos la prohibición total de la fumigación con agrotóxicos, no sólo la limitación. El fallo fue un paso en ese camino. Es un modelo productivo vinculado al agronegocio que cocnentra riquezas y enferma a nuestros pueblos.



Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?

-La eliminación del IVA de manera limitada y sin control que realizó el macrismo no sirvió para nada en términos de reducción de precios de alimentos. Tiene que haber una eliminación del IVA del conjunto de los alimentos y los productos de la canasta básica y tiene que aplicarse la ley de Abastecimiento. De fondo hay que rediscutir la cadena de producción y distribución de alimentos. El encarecimiento tiene que ver con la monopolización.

6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?

Es necesario dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. La deuda es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Su origen en su mayoría se remonta a la estatización de deudas de privados en la dictadura y tiene que ver con el sostenimiento de un modelo de acumulación basado en la fuga de capitales. Del préstamo del FMI al gobierno de Macri el 70% se fugó, no hemos visto un solo peso. Hay que hacer una auditoría ciudadana.

7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



- Proponemos una reforma integral y agroecológica. Gran parte del problema de nuestro país es la concentración de la tierra en pocas manos. En nuestra provincia 190 empresas controlan el 25% de la tierra cultivable.

Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?

Estamos a favor del uso del lenguaje inclusivo. Es una forma de visibilizar la estructura de opresión del patriarcado hacia las mujeres y las disidencias sexuales.





9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



- Estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. La prohibición no salva ninguna vida. El aborto clandestino mata a las mujeres pobres mientras las clínicas privadas hacen negocios.





Reforma Laboral

10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?

-Tiene que haber un sistema de salud único, estatal, público y gratuito. Estamos en contra de que se les saquen a los gremios, pero deben ser manejadas democráticamente por los afiliados para que no sean un coto de caza de las burocracias.

11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



-Proponemos un modelo sindical con asambleas y plena democracia para que decidan las bases, independiente de todos los gobiernos. Las direcciones sindicales tienen que tener dos mandatos y volver a trabajar.

12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



- Estamos en contra porque generaría que las cargas que hoy corren por cuenta de las patronales corran por cuenta del Estado o los trabajadores. Las patronales tienen que seguir pagando



Justicia

13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?

-Estamos a favor como parte de una política de democratización de la Justicia que necesariamente implica también terminar con todos los privilegios de la casta judicial.



14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?

-Estamos en contra. La lógica de combatir el delito agravando las penas y reduciendo la edad ha fracasado, lo único que hace es darle vía libre a la Justicia y la Policía para aplicar mano dura sobre los sectores más postergados de la sociedad. No genera ninguna solución a la inseguridad.

15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



-Estamos en contra. La solución a las problemáticas de la inseguridad no pasa por el endurecimiento de las penas. Hay que tener una política integral que entienda la desigualdad y combata al delito organizado.

Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?

-Estamos a favor de la boleta única en papel para que se eviten problemas de transparencia como el robo de boletas. Es la forma más clara y sencilla.





Género

17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?

Estamos a favor. Ya existe la ley Nº 26.485 pero no cuenta con presupuesto, queda como tinta mojada y no genera ningún efecto sobre la realidad.

18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



Estamos a favor, es fundamental que la sociedad y el Estado reconozcan que las personas trans puedan acceder a trabajo formal. Es una comunidad que tiene una expectativa de vida muy por debajo de la media nacional.









Nadia Burgos es la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda de Entre Ríos. Así respondió al cuestionario de INFORME DIGITAL.



Entre Ríos



1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?



-Hay que discutir el modelo energético en su totalidad. Acá no se trata de recuperar la represa o no. Fundamentalmente se trata de estatizar el conjunto del sistema de generación de energía y empezar a pensar en energía alternativas al servicio de las poblaciones. Hay que terminar con sistemas centralizados, en donde la energía viaja kilómetros y lleva costos altísimos. Hay que pensar en una descentralización del sistema energético. Hay que apostar a un cambio de modelo hacia energías renovables y amigables con el ambiente.







2- Reforma Jubilatoria:







a) ¿Votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES? b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?





-Votaría en contra de la armonización de la Caja. Hay que sostener un sistema jubilatorio que defienda el 82% móvil. Lamentablemente se vio en la votación que el macrismo logró ganar gracias a la complicidad del PJ, con los votos en la reforma previsional. Se está haciendo una presión hacia las provincias para cambiar las edades jubilatorias y también armonizar a la Nación quitando el 82% móvil. No hay que permitir y hay que resistir. Si hay que tocar jubilaciones de privilegio que sean de los jueces y diputados. Y no de quienes ya de por sí están con salarios por debajo de la línea de pobreza, como son los docentes y el sistema de salud. Hay que recuperar y fomentar jubilaciones para amas de casa y quienes hemos dedicado nuestra vida a tareas de cuidado.





3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?





-Es fundamental discutir el modelo tributario en su conjunto. La necesidad de modificar la ley de coparticipación de impuestos tiene que ver con la necesidad de producir un nuevo sistema de recaudación y distribución de impuestos. Creemos que es necesario que se modifique para que los recursos lleguen al pueblo y para eso es necesaria una reforma impositiva progresiva para que paguen más los que más tienen; con un control social para evitar la evasión de impuestos. Hay que retirar los subsidios a las privatizadas y estatizar las empresas en un plan de emergencia nacional; con un plan de emergencia nacional con el no pago de la deuda externa y con toda la plata de la deuda destinada a salarios, educación y salud. Creemos que es fundamental derogar los pactos fiscales para que los recursos que lleguen a las provincias puedan ser usados de manera soberana y recuperar un porcentaje de coparticipación que realmente federal y soberano.





4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?





-Somos tajantes en este sentido: creemos que hay que prohibir las fumigaciones con agrotóxicos y los transgénicos. Hay que discutir una transformación profunda del modelo productivo. No se trata de distancias, porque no puede haber buenas prácticas si trabajamos con veneno. Nos parece que las poblaciones y territorios han puesto demasiado el cuerpo y la salud al servicio de las corporaciones. Esta lógica hay que revertirla. Se necesita una transformación radical del modelo productivo empezando por una reforma agraria que sea agroecológica. Y empezando por parte del Estado en cultivar una transición hacia la agroecología, entendiendo que es necesario que se pueda producir sin utilización de venenos, sea cual sea la distancia.





Economía

5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?





-Estamos de acuerdo con la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica como primer eslabón para una reforma tributaria profunda para que paguen más los que más tienen. También creemos fundamental que lo que hay que discutir no es solamente la eliminación del IVA a esos alimentos sino cómo se produce el precio. Discutir toda la cadena de generación de valor para abaratar los costos de los alimentos básicos para poder subsistir.





6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?





-El FIT Unidad y el MST es claro respecto de la posición con el FMI. Para nosotros hay que romper de manera tajante las relaciones con el Fondo; hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda externa y no hay que pagarla. Somos un partido de trabajadores que entendemos que mientras el Fondo esté en nuestro país va a seguir el ajuste, la represión. Por lo tanto, para recuperar un trabajo, vivienda digna, tener salud y educación de calidad es necesario romper la sumisión a los organismos internacionales y recuperar la soberanía económica y política. Creemos en plantar la bandera del no pago de la deuda externa y llamar a un bloque de países deudores y de manera conjunta hacerle frente al Fondo Monetario.





7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?





-Es necesario una reforma agraria integral y agroecológica. Desde hace muchísimo tiempo este es un punto que está en nuestro programa político. Nos diferenciamos en algunos puntos con Grabois fundamentalmente porque es parte de un espacio que no va llevar adelante la reforma agraria, que no pelea contra los agrotóxicos y transgénicos y que ha sido el sostén de un modelo de agronegocio de saqueo y contaminación. así lo expresan los candidatos del Frente de Todos y sus expresiones provinciales, como Isfran y Bordet. El Estado en vez de generar una transición hacia la agroecología, que empieza con el reparto de la tierra, vemos como se sigue favoreciendo al agronegocio con políticas como el decreto fumigador de Bordet.





Sociedad





8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?





-Estamos a favor del lenguaje inclusivo. Creemos que el lenguaje también es un terreno de disputa. Es una lucha la de incorporar un lenguaje más justo y menos violento, menos machista y que pueda incluir la disidencia y la diversidad. Es necesario escuchar, abrirnos a estos debates que nos trae la oleada feminista y disidente, que es política y anticlerical y que denuncia la construcción patriarcal del lenguaje. Hay que hacerle frente y empezar a debatirlo y utilizar el lenguaje como expresión dando una pelea que intente no solo un lenguaje inclusivo sino democratizar profundamente las construcciones sociales. Un lenguaje para la liberación debería ser inclusivo, democrático y audaz, porque al usar los nuevos lenguajes es un desafío y una lucha cotidiana que damos desde el movimiento feminista, disidente y desde el MST.





9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?





-Estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Es una problemática de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y fundamentalmente un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a poder decidir sobre nuestras vidas, a ser madres o no. A una defensa de la maternidad como un deseo y la libertad para vivir nuestra salud sexual reproductiva de manera plena. El placer es un derecho, la maternidad es un derecho y el aborto legal, seguro y gratuito va a ser ley porque el movimiento feminista y disidente va a seguir creciendo hasta que podamos conquistar el derecho a decidir.





Reforma Laboral





10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?





-Es fundamental democratizar todas las decisiones que se toman en los gremios. En ese sentido las obras sociales en los gremios deben tener un control por parte de los afiliados. Es la primera pata que hay que luchar. Para nosotros la lucha por la salud es más integral. Defendemos un sistema único de salud, que sea de calidad, gratuito, estatal, universal y científico y laico. Si tendríamos este sistema no habría necesidad de obras sociales porque todos tendríamos garantizado el derecho a la salud.





11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?





-Defendemos un modelo sindical democrático, combativo, independiente de los gobiernos y patronales, con perspectiva de género y disidente. Hay que hacer profundas transformaciones en el modelo sindical argentino. Una de ellas es que puedan tener dos mandatos consecutivos y que tengan que volver a su lugar de trabajo. Es decir, que no haya una reelección indefinida, sino dos mandatos y que vuelvan a trabajar. Además que la cuota sindical la tienen que cobrar en los lugares de trabajo y que haya posibilidad de revocabilidad de mandato. Creemos que esto y que todas las decisiones la tomen los cuerpos de delegados fortaleciendo las juntas de internas. Son los pasos fundamentales para recuperar un sindicalismo que defienda los derechos de los trabajadores y que no pacte ni con un gobierno ni con las patronales.





12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?





-Significaría una carga impositiva mayor a los trabajadores, por lo tanto estamos en contra de eliminar los aportes patronales. Son fundamentales para garantizar una prestación social a los trabajadores.





Justicia





13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?





-Estamos a favor como una de las herramientas más de la democratización de la justicia. Creemos que los jueces y fiscales deben ser electos por voto popular y que tiene que haber revocabilidad de mandatos. Los juicios por jurados son una herramienta más de control social sobre la justicia que hoy está más atada a los poderes de turno que ejercer un rol real de justicia en la sociedad.





14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?





-Estamos en contra. Más pena no genera justicia. Se ha demostrado que al contrario, más pena generan mayor desigualdad. Lo que hay que atacar para terminar contra la inseguridad es la profunda desigualdad social que existe en nuestra sociedad. Necesitamos más educación y dejar de criminalizar a la juventud y la pobreza y empezar a atacar al crimen organizado que convive en nuestro país gracias a la complicidad de la política, de la justicia, y la policía. Si no hay complicidad del Estado no hay trata, narcotráfico y crimen organizado.





15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?





-Estamos en contra de la pena de muerte. A mayor pena no creemos que haya más justicia. Creemos que lo que hay que atacar la inseguridad que genera el gatillo fácil, el crimen organizado. La pena de muerte responde más a la doctrina Chocobar, que a la necesidad de generar mejores condiciones de seguridad para la población.





Reforma Electoral





16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?





-Para nosotros la reforma electoral no pasa por discutir solamente que boleta necesitamos para que la elección sea mejor. Me parece que la boleta única de papel sería un reflejo más democrático de la voluntad del elector. Se necesita una reforma electoral integral para que haya más condiciones de participación y de igualdad de participación entre los diferentes partidos. Esto se resuelve pensando modelos democráticos, donde no sea solamente votar una vez cada 4 años, sino que se puedan generar revocabilidad de mandatos; que se genere la construcción de una Unicameral, donde se puedan elegir más diputados por distritos; donde haya una representación de las mujeres y disidencias. Es necesario generar una reforma política integral que permita terminar con los privilegios de la casta política, donde diputados, senadores, gobernadores, intendentes y presidente ganen un salario que sea igual al de una directora de escuela u obrero calificado.





Género

17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?





-Necesitamos un presupuesto de emergencia para la ley integral contra la violencia e genero Nº 26.485, una ley muy completa que no se puede aplicar en Nación y provincia por carecer de presupuesto real. Actualmente las política para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género tan sólo cuenta con $11 por mujer al año y en el presupuesto 2020 solamente contaría con $18 por mujer al año. Es un presupuesto irrisorio. De más esta decir que lamentablemente hay una mujer victima de feminicidio cada 19 horas. La falta de políticas se demuestra en la falta de presupuesto.





18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?





-No solo apoyamos, sino que somos parte activa somos parte activa de la pelea por lograr el cupo laboral trans en los distintos municipio de la provincia, como es en este momento en Nogoyá, donde los concejales y el intendente se niegan a discutir un proyecto que tiene estado parlamentario; como es la reglamentación del cupo en Paraná y la pelea del cupo a nivel nacional. Creemos que es necesario avanzar con estas leyes porque la comunidad trava trans tiene una expectativa de vida de 35 años, producto de la negligencia del Estado porque no ha sabido acompañar en vida a las compañeras. No hay política de Estado para la comunidad trava-trans. La exclusión del sistema educativo, del sistema de salud y laboral hace que la expectativa de vida de la compañeras sea de 35 años y una manera de revertir es la aplicación integral con presupuesto de la ley la identidad de género y el cupo laboral trans en todo el país.