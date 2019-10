Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los senadores del PJ

D

e cara a las elecciones generales del próximo domingo, INFORME DIGITAL inició una ronda de entrevistas con los candidatos a legisladores nacionales que quieren representar a Entre Ríos en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El ping-pong de preguntas y respuestas aborda diferentes temas que están actualmente en agenda y otros que no. Los candidatos son invitados a responder sobre asuntos que podrían discutirse en el Congreso nacional si acceden a una banca y, además, sobre sus posturas ante diversos debates, independientemente de que se traten en forma de leyes o no.



A continuación, las respuestas del candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider. Más adelante, las posturas de Stefanía Cora, candidata a senadora nacional en segundo término.



Entre Ríos

1- Salto Grande:

¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?

Desde el gobierno de Entre Ríos hemos impulsado la provincialización de Salto Grande en función de los derechos que nos asisten desde el origen de la represa. Además el gobernador Gustavo Bordet y Alberto Fernández firmaron en agosto los cinco puntos estratégicos para nuestra provincia que incluía el aumento de la participación entrerriana en la gestión de la represa.

Reforma Jubilatoria:

A) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la caja provincial con ANSES?

La Nación tiene una deuda con las provincias que no han transferido su sistema jubilatorio, y debe cumplirla. No vamos a apoyar nada que atente contra los derechos adquiridos de los trabajadores y los jubilados entrerrianos.

B) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?

El estímulo a la producción, la industria y el empleo no necesariamente tiene que pasar por elevar la edad jubilatoria. Tenemos que poder diseñar otros instrumentos para esos fines, respetando los derechos de todos y garantizando el acceso a mayores estándares de vida.

3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?

El desarrollo de las provincias es el motor del desarrollo del país. Por eso creemos en la necesidad de discutir el esquema de distribución de la coparticipación para llegar a estrategias de crecimiento en igualdad de condiciones. El federalismo es un mandato constitucional.

Economía

4- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?

Depende. Si eliminamos el IVA como lo hizo Cambiemos luego de la derrota electoral de las PASO, la respuesta es no. Porque su resultado fue nulo, es más, la inflación trepó hasta casi el seis por ciento ese mes. En ese punto coincido con lo que dijo el gobernador Gustavo Bordet, que hubiese sido más efectivo hacer una devolución del IVA a través de la compra con tarjetas de débito. Eso si hubiese tenido impacto en el bolsillo de los consumidores. Y obvio que una medida como esta requiere del consenso de las provincias, porque afecta recursos coparticipables, como lo confirmó recientemente la Corte Suprema.

5- FMI: ¿apoya pagarla sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?

Creo que es muy necesario renegociar esa deuda atendiendo a cuál es su origen y para qué fue contraída. Pero es una decisión que implica muchos otros factores y que sin lugar a dudas tendrá que evaluar el próximo presidente, que estoy seguro que será Alberto Fernández. Y nosotros vamos a apoyar su estrategia en este punto.

6- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?

Si bien creo que el problema que plantea Grabois es un problema real, no creo que la salida sea una reforma agraria. Primero tenemos que dinamizar la economía y apuntar a crear más puestos de trabajo industrial. Eso está en el origen del peronismo.

Sociedad

7- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?

Me parece una discusión saludable y necesaria, como todo lo que implica visibilizar la desigualdad que sufren las mujeres. Hay mucho para recorrer y para hacer todavía para garantizar derechos que han sido vulnerados, acciones concretas que debemos asumir desde el Estado y en la sociedad, antes de detenernos en el uso del lenguaje.

8- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?

Creo que es un tema de salud pública que requiere un debate serio y responsable. Creo importante tener en cuenta y respetar creencias y visiones. No veo que el debate esté saldado en la sociedad. Y creo también indispensable fortalecer la educación sexual integral como uno de los caminos para acceder a toda la información necesaria.

Reforma Laboral

9- ¿Apoya sacarle las mutuales a los gremios?

No.

10- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?

La mirada que pone el acento en los sindicatos como uno de los males de la Argentina, abre la puerta para quitarle derechos a los trabajadores. La democracia sindical es necesaria para garantizar la representación y libre participación de los trabajadores en la vida de los sindicatos. Pero no creo que debamos restringir las formas que se han dado las organizaciones de trabajadores hasta aquí.

11- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?

Estoy a favor de un sistema progresivo, todos debemos aportar al sostenimiento de la vida en sociedad, y más lo que más tienen.

J usticia

12- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?

Desde Entre Ríos estamos a favor, en principio para ciertos fueros. Hay que ver cómo se instrumenta. Pero creo muy necesaria la participación ciudadana en las distintas instancias gubernamentales, inclusive el poder judicial.

13- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?

En contra. El mismo modelo que sumerge al 50 por ciento de nuestros niños en la pobreza después intenta criminalizarlos. Creo que la salida siempre es la inclusión social, educativa y laboral de las personas, en especial de las infancias.

14- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?

En contra.



Reforma Electoral

15- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?

En Entre Ríos hemos impulsado una reforma electoral que apuntaba a mejorar los mecanismos de emisión del voto, a los fines de hacerlo más ágil y seguro. El modelo al que llegamos fue la BUP (Boleta Única en Papel), pero no descarto tampoco la boleta electrónica, siempre y cuando tenga su respaldo en papel. Son varios los modelos que hay en el mundo y a los cuales tener en cuenta. Creo que es un debate muy necesario para seguir profundizando y mejorando la participación democrática.

Género

16- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?

No creo mucho en las denominadas leyes de emergencia, aunque me parece que debe haber una mayor inversión en las áreas relacionadas con la temática de género, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en nuestro país. Pero eso sí, creo en políticas de Estado pensadas estratégicamente a largo plazo, políticas que trasciendan gobiernos. Alberto Fernández ha anunciado la creación del ministerio de la mujer. Es una propuesta innovadora y seria que responde a una demanda creciente de la sociedad y que puede dar muy buenos frutos.

17 - ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



Apoyo la ampliación de derechos y que desde el Estado brindemos herramientas para que todos los sectores de la población puedan tener las mismas posibilidades.





Stefanía Cora, candidata a senadora nacional del Frente de Todos en segundo término, también respondió a las preguntas de INFORME DIGITAL.

1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?

-Se ha acordado trabajar en conjunto Provincia y Nación en esta idea de construir una Argentina federal. La idea es trabajar en conjunto la posibilidad de la provincializacion de la represa y también poner en discusión la participación en la conducción de la CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande). Son herramientas de análisis que vamos a trabajar en conjunto a lo largo de la gestión de Alberto y Gustavo Bordet.

2- Reforma Jubilatoria: a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES? b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?

-Estoy en contra de aumentar la edad jubilatoria en nuestro país.

3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?

-Para pensar una Argentina federal, la coparticipación es fundamental para las provincias con menores posibilidades de recursos. Es importante revisar en tanto en estos últimos años de gestión neoliberal de Mauricio Macri, hay provincias que se han visto claramente desfavorecidas.

4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?

-Debemos discutir qué modelo productivo queremos en nuestro país. Entiendo que el eje tiene que estar puesto en la salud de nuestra población y que agroecología y su rendimiento van de la mano.

Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?

-Creo que si solamente vamos a reducir preciso eliminando el IVA, nos quedamos corto. Tenemos que pensar un plan integral para bajar los precios en toda la cadena productiva y de comercialización. Respecto de cómo vamos a combatir el hambre de prioridad y urgente que presenta Alberto Fernández.

6- FMI: ¿apoya pagarla sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?

-Creo que es importante discutir en primera instancia la responsabilidad del Fondo Monetaria Internacional en los sucesivos préstamos que ha dado en la gestión de Macri en la presidencia y cómo se ha podido constatar la fuga de capitales. Desde el Frente de Todos estamos convencidos que hay que renegociar y pagar nuestras deudas.

7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?

-Creo que es necesario discutir el modelo productivo en nuestro país. El modelo extractivista, intensivo de oligopolio que desertifica nuestro suelo. Debemos discutir otra modelo productivo donde el desarrollo esté asociado a la industria, al agregado de valor y a un desarrollo integral de campo e industria en nuestro país.

Sociedad

8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?

-Creo que el lenguaje como la construcción cultural que hacemos los pueblos. En ese sentido, lo que no se dice se invisibiliza. Por eso en el Concejo Deliberante de Paraná presentamos la guía del lenguaje no sexista, cuyo modelo es el que se utiliza en la Cámara de Diputados de la Nación. Entendemos que hay formulas que se pueden utilizar para no visibilizar un solo género y ser inclusivo en el lenguaje.

9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?

Creo que es fundamental contar con un Ministerio de Salud; es fundamental contar con Educación Sexual Integral en las escuelas, y que en cada dispensario de Argentina haya métodos anticonceptivos. También creo necesario acompañar una ley de interrupción voluntaria del embarazo porque necesitamos reducir la mortalidad materno infantil en el país.

Reforma Laboral

10- ¿Apoya sacarle las mutuales a los gremios?

-La prioridad es que exista un Ministerio de Salud con un presupuesto acorde. Por otro lado, me parece una irresponsabilidad desorganizar lo que está organizado. En ese sentido, creo que las obras sociales de los sindicatos complementan un sistema de salud que tenemos que fortalecer.

11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?

-Soy respetuosa de la autonomía sindical, no es algo que debamos definir nosotros en el Senado.

12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?

-Estamos en contra porque desfinancia el sistema previsional. Hay que ser muy serios cuando se es gobierno.

Justicia

13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?

-La Justicia es uno de los poderes que la sociedad demanda que sea discutido. Me parece que se presenten proyectos para ser repensados no está para anda mal. En esa línea, acompaño que se debate a través de este proyecto de juicios por jurados.

14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?

-Absolutamente no, la seguridad se construye reduciendo la desigualdad, no llevando a la cárcel a los menores de edad.

15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?

Absolutamente en contra.

Reforma Electoral

16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?

-Estoy a favor de discutir todos los elementos que garanticen un sistema de partidos fortalecidos. Quizás por venir de la cultura de papel, es un resguardo que tenemos los pueblos al momento de emitir el voto. es hasta ahora una de las herramientas en las que más coincido.

Género

17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?

18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?

En contexto de proyecto neoliberal y de ajuste, sabemos que nuestros compatriotas con derechos más vulnerados son los que más sufren Por eso presentamos una iniciativa de cupo laboral trava trans en Paraná. Creo que en la Argentina que viene tenemos que dar la discusión un proyecto integral para que nuestras compañeras, los jóvenes, las personas adultas mayores de la comunidad trava trans tengan acceso al trabajo formal.