Entre Ríos y temas nacionales: cómo votarían los legisladores de Consenso Federal

D

e cara a las elecciones generales del próximo domingo, INFORME DIGITAL desarrolló una ronda de entrevistas con los candidatos a legisladores nacionales que quieren representar a Entre Ríos en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El ping-pong de preguntas y respuestas aborda diferentes temas que están actualmente en agenda y otros que no. Los candidatos fueron invitados a responder sobre asuntos que podrían discutirse en el Congreso nacional si acceden a una banca y, además, sobre sus posturas ante diversos debates, independientemente de que se traten en forma de leyes o no.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los senadores del PJ

En esta nota se revelan las opiniones de los candidatos de Consenso Federal, Lisandro Gamarra al Senado, y Juan Rossi, a la Cámara de Diputados. Acompañan en Entre Ríos a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.

Cabe señalar que INFORME DIGITAL se comunicó con los equipos de prensa y comunicación de los candidatos de Cambiemos a senador, Alfredo De Angeli, y a diputado, Gustavo Hein, quienes recibieron el cuestionario al igual que todos los demás postulantes al Congreso, siendo los únicos que hasta el momento no han accedido a contestarlo.

Las respuestas de Gamarra

Entre Ríos

1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?



- Es un tema complejo, yo particularmente acompañaría. Bajar el consumo a los entrerrianos y a la producción sería un aliciente muy importante para mejorar capacidades productivas y el día a día de los vecinos de a pie.



2- Reforma Jubilatoria:



a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES?



- Vamos a estar del lado de reformas que favorezcan a las mayorías. Antes, tenemos que rediscutir una reforma tributaria, que va a recaer sobre el sistema jubilatorio, sobre prestaciones de servicios del Estado, mejoras salariales. Hay que ordenar las prioridades.



b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?



- Subirla obedece a una coyuntura de crisis económica muy importante. Si logramos ordenar nuestras cuentas, no sería necesario. No estoy de acuerdo con que se amplíen las edades.



3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?



- Estamos planteando la redistribución de los ingresos de una forma más federal, que los recursos no queden estrictamente en Buenos Aires. La Nación se queda con la mayor parte y a las provincias les llegan solamente migajas de lo que realmente contribuyen.



4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?



- Sí. Lo que se ha fallado a nivel judicial tiene que ver con ver con una sustentabilidad, compatible con una vida sana y un ambiente saludable. Como una cuestión paliativa estoy de acuerdo.



Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?



- Sí. Pero estas medidas no pueden ser tomadas de manera inconsulta con las provincias.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los legisladores del FIT

6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?



- Hay que renegociar la forma y condiciones de pagos. El no pago no es una opción, hay que honrar las deudas. No todos pueden sacarse el sayo, porque han formado parte de una Legislatura nacional que permitió el endeudamiento de la Argentina en el último tiempo.



7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



- De la forma que lo propuso Grabois no lo comparto. No está en los tres, cuatro ejes básicos que la Argentina necesita consensuar hoy para salir adelante.



Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?



- Forma parte de una evolución social y nos termina puesto a la mayoría, no es que estoy a favor o en contra.



9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



- Tengo una posición tomada en contra. Soy una persona pro vida. Es una discusión que no tiene mucho sustento legal, sociológico, y es inconstitucional, porque hoy están por encima de nuestros códigos de forma y de fondo la Constitución nacional y Tratados Internacionales que hablan de la defensa del niño por nacer.

Reforma Laboral



10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?



- (José Luis) Espert tiró muchas cuestiones en el debate con medidas extremas- Me animaría a preguntarle si sabe cómo funcionan las obras sociales de los sindicatos, cómo funciona el IOSPER, por ejemplo.



11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



- Estoy en desacuerdo con cualquier norma que dé la posibilidad de reelección indefinida en cualquier ámbito, público y semipúblico. Los legisladores deberíamos llegar al Congreso con un proyecto de ley que hable de que los legisladores tampoco pueden ser reelegidos de manera indefinida.



12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



- Es un paliativo y una medida cortoplacista. No es una política sostenible en el tiempo. Lo único que puede hacer es, en conjunto con otras medidas, la puesta en marcha de un aparato económico hoy estancado.



Justicia



13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?



- Estoy de acuerdo, es una evolución en el sistema judicial que va a generar mayor celeridad y objetividad al momento de una sentencia. Sobre todo, cuando tenga que ver con cuestiones de índole social, es muy importante que la sociedad participe en el sistema de justicia.



14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?



- No creo que debamos tratar a un niño de la misma manera que a un adulto. Soy consciente de que hoy delinquen a la misma altura, pero también tenemos que tener en cuenta qué le hemos dado como Estado. Cuando un menor de 12, 14, 15 años está en la calle delinquiendo, es porque hay un Estado ausente que no ha generado políticas que le permitan cambiar su suerte.



15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



- Estamos tan lejos de discutir eso como sociedad. Hay delitos que merecen una pena máxima y eventualmente podrían llegar a ser ese tipo de penas, pero como sociedad estamos tan lejos de tener la objetividad y claridad de condenar a una persona a quitarle la vida…



Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?



- Es necesaria una reforma y una boleta única sería una alternativa importante. Si tuviéramos hoy en Entre Ríos boleta única, hay candidatos que están buscando su reelección para el Senado que no tendrían la más mínima chance, por la tarea que han realizado.



Género



17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?



- Estoy de acuerdo. Declarar la emergencia implicaría un mejor asistencialismo a las víctimas, un mejor acompañamiento.



18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



- Nunca vamos a estar en contra de las conquistas de derechos. No creo que pase por una cuestión de cupos si no de discriminación, que es lo que tenemos que evitar los argentinos y aceptarnos en las diferencias como somos. Son seres humanos. En cuanto a la discriminación, nunca vamos a estar a favor.







Las respuestas de Rossi



Entre Ríos



1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?



- Proponemos dos cuestiones: primero que aumenten las regalías, que a la provincia le venga mayor cantidad de recursos producto de abastecer el sistema nacional energético. Y en segundo lugar, que la energía quede a pie de represa, es decir, que un porcentaje de la energía que genera no vaya al sistema nacional eléctrico sino que quede en la provincia para que pueda ser distribuida a través de Enersa y las cooperativas eléctricas.



2- Reforma Jubilatoria:



a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES?



b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?



- Hace muchos años venimos defendiendo a los jubilados. El Partido Socialista, en 2010, fue uno de los impulsores del 82% móvil a nivel nacional que inmediatamente vetó Cristina Kirchner. No estamos de acuerdo con subir la edad jubilatoria ni tampoco con armonizar la Caja con Anses porque sería que los jubilados de la provincia dejen de tener el 82% móvil.



3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?



- Empujamos un federalismo solidario que distribuya equitativamente los recursos y favorezca a las provincias que menos recursos naturales y en general tienen, para hacer una Argentina más equilibrada.



4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 mts por tierra y 3000 por aire de escuelas?



- Lógicamente estamos por respetar la legislación que hay. Las ultimas movidas del gobierno de Bordet y del nacional han sido a favor de los intereses de los grandes productores de Entre Ríos. El gran tema en la provincia es el control. Es importante que avance con dotar de recursos, personal capacitado y tecnología a las aéreas pertinentes.



Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?



- La eliminación del IVA de la canasta básica esta en nuestra plataforma de gobierno. Pero no acordamdos como lo hizo el gobierno: de manera apurada y totalmente aislada. lo hizo por fuera de un acuerdo de precios, salarios y productividad. Estamos de acuerdo pero en un contexto de medidas mas amplia.



6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?



- Para nosotros gane quien gane es imposible cumplir con el FMI como ya lo demostró de facto el gobierno nacional hace poco. Una vez pasadas las elecciones hay que generar un consenso para seguir de manera unida. Tiene que pasar por estirar los plazos, necesitamos oxigeno para poder crecer y cumplir los compromisos.



7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



- Si bien en el espíritu general pudiese estar de acuerdo, no se corresponde con la realidad argentina. Las reformas agrarias se han impulsado en países que tienen la inmensa mayoría de trabajadores rurales sin propiedad de la misma. Este no es el caso de la Argentina. Si bien la concentración de la tierra es un problema, hay que atacar la extranjerización. Tienen muchas hectáreas en lugares claves que hay que recuperar por una cuestión de soberanía y desarrollo. No pasa por un pensamiento mágico de decir que a partir de ahora todo el mundo va a tener un pedazo de tierra.

Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?



- No me genera nada en particular, me parece que quien quiera usar esta muy bien que así sea y el tiempo dirá si formará parte de nuestro vocabulario o si será una moda.



9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



- NdeR: no contestó.



Reforma Laboral



10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?



- NdeR: no contestó.



11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



- NdeR: no contestó.



12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



- NdeR: no contestó.



Justicia



13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?



- NdeR: no contestó.



14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?



- Estamos en contra. Nos parece que es atacar el efecto, el hecho consumado y ocultar las causas. El gran desafío para por integrarlos. Hay que darles una mano, hay que acercarles una idea de futuro. Empieza por la escuela y tener un servicio de salud adecuado y resolver el primer empleo.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Entre Ríos y debates nacionales: cómo votarían los diputados del PJ

15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



- NdeR: no contestó.



Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?



- Estoy a favor de la boleta única en papel. Creo que hay un cambio conceptual, porque dejan de hacerse cargo los políticos de garantizar la transparencia del proceso y pasa a manos del Estado.



Género



17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?



- Llegado el momento vamos a acompañar una ley de emergencia en violencia de género, pero eso es sólo una cuestión concreta dentro de una serie de medias más amplias de políticas públicas con perspectiva de genera que debe impulsar el próximo gobierno nacional.



18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



- NdeR: no contestó.