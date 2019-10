Entre Ríos y debates nacionales: la única candidata que respondió por Cambiemos

D

e cara a las elecciones generales del próximo domingo, INFORME DIGITAL desarrolló una ronda de entrevistas con los candidatos a legisladores nacionales que quieren representar a Entre Ríos en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El ping-pong de preguntas y respuestas aborda diferentes temas que están actualmente en agenda y otros que no. Los candidatos fueron invitados a responder sobre asuntos que podrían discutirse en el Congreso nacional si acceden a una banca y, además, sobre sus posturas ante diversos debates, independientemente de que se traten en forma de leyes o no.

En esta ocasión se presentan las opiniones y las eventuales posturas ante leyes de Gabriela Lena, primera candidata a diputada nacional de Cambiemos por Entre Ríos. La actual diputada provincial radical es secundada en la lista por el hoy intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

Cabe señalar que INFORME DIGITAL se comunicó con el equipo de prensa y comunicación del dirigente del PRO, a quien fue remitido el cuestionario al igual que a todos los demás candidatos que participaron de la ronda de entrevistas. Sin embargo, no se recibió ninguna contestación por parte de Hein. Lo mismo ocurrió en el caso de Alfredo De Angeli, candidato a renovar su banca en el Senado.



De esta manera, se presentan las únicas respuestas recibidas por parte de Cambiemos: las de la candidata que encabeza la boleta de Diputados que acompaña la fórmula Macri-Pichetto en Entre Ríos.

Las respuestas de Lena

1- Salto Grande: ¿votaría a favor o en contra de provincializar la represa?

- No es tan sencillo provincializar, es una obra binacional, donde hay acuerdos internacionales que hay que revisar primero. Provincializarla en el estado en que están los edificios públicos de la provincia, no me parece hoy. Debemos ejercer más soberanía sobre la represa.



2- Reforma Jubilatoria:



a) ¿votaría a favor o en contra de armonizar la Caja provincial con ANSES?



- Votaría a favor de una reforma general. Si eso incluye la coordinación entre ANSES y provincia, me parece que estaría bueno, simplificaría los trámites de los trabajadores.



b) ¿Votaría a favor o en contra de subir la edad jubilatoria?



- Ha cambiado la expectativa de vida y las posibilidades de mejores rendimientos laborales. Sí habría que modificar un montón de regímenes en los que se jubilan demasiado temprano sin hacer una tarea riesgosa. Son casos para rever. No tengo una postura exacta en cada tipo de actividad. Es un tema que se tiene que ver punto por punto.

3- ¿Está de acuerdo o en contra de reformar la ley de Coparticipación de Impuestos?



- Estoy de acuerdo. También con reformar toda nuestra ley impositiva.

4- Fumigaciones: ¿está de acuerdo con que no se fumigue a menos de 1000 metros por tierra y 3000 por aire de escuelas?



- La gente que sabe, de INTA, CONICET, manifiesta que actualmente hay otros mecanismos y que se han mejorado a través de tecnología las aplicaciones y que con un buen control se puede fumigar a menos superficie. El control del Estado y las tecnologías son fundamentales. Si no las tenemos, esas medidas son las adecuadas.

Economía



5- ¿Está de acuerdo con eliminar el IVA de los alimentos?



- Sí, es lo que está haciendo nuestro presidente. En la canasta básica es importante para alivianar el bolsillo y unificar un poco más nuestro sistema impositivo que es sumamente agobiante

6- FMI: ¿apoya pagar la deuda sin modificaciones; renegociar y pagarla; o no pagarla?



- Las deudas se honran, se pagan siempre. La renegociación tiene que ver con un momento en que esté pasando nuestro país.



7- Reforma Agraria: ¿está a favor o en contra del reparto de tierras como propuso Juan Grabois?



- La reforma que propone Grabois no me identifica. Sí apoyo y me pareció que la última reforma agraria importante que tuvo nuestra provincia fue durante el gobierno de Montiel con la colonización de Colonia La Fraternidad. Si hay que hacer alguna reforma, voy por esa.

Sociedad



8- Todxs, todes: ¿está a favor o en contra del lenguaje inclusivo?



- Me parece una deformación del lenguaje. De todas maneras, si las personas se sienten identificadas hablando de esa manera, lo respeto porque respeto la libertad.

9- Aborto: ¿votará a favor o en contra de la legalización?



- Primero vamos a exigir que la educación sexual sea obligatoria, no solamente por ley sino que realmente se dé en cada establecimiento público y privado. Los extremos no me van de ningún lado ni del otro. Si tengo que resumir, una nena abusada es una nena abusada, nunca será un útero.

Reforma Laboral

10- ¿Apoya sacarle las obras sociales a los gremios?



- Un sistema único de salud es lo que más nos convendría. Los gremios en muchas oportunidades, no todas, han demostrado falta de transparencia. Si tengo que elegir, prefiero un sistema único de salud para todos los argentinos.

11- ¿Está de acuerdo con que los gremialistas no puedan ser reelectos más veces que el presidente de la Nación?



- Es un tema pendiente. Siempre tenemos las mismas personas. Terminamos teniendo representantes que tienen fortunas a costa de los trabajadores. En algún momento hay que poner en la balanza y que los gremios sean de los trabajadores, de de “los Gordos”.

12- ¿Está favor o en contra de eliminar los Aportes Patronales?



- No sé si eliminarlo, sí reducirlo, si es una manera que se pueda tener mayor trabajo en blanco y evitar el trabajo en negro. La reforma previsional y los aportes se deben rever. Todo debe ser consensuado.

Justicia



13- ¿Apoya o está en contra del Juicio por Jurados?



- Siempre tuve reparos. A veces la mediatización de los casos hace que los jurados tengan una opinión anterior al juicio. De todas formas es lo que se viene, así que estamos tratando de que la ley (NdeR: provincial) salga lo más ágil posible.

14- ¿Votaría a favor o en contra de la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años?



- La reforma penal juvenil debe hacerse y la baja de la edad de inimputabilidad también. Esto significa que cada uno de los jóvenes que están, quizás en su mayoría, bajo alguna enfermedad como las adicciones, tengan la posibilidad de curarse y terminar su educación y reinsertarse en la sociedad. No en cárcel común.

15- ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?



- Eso no lo discuto, siempre estoy en contra de la pena de muerte.

Reforma Electoral



16- ¿Qué boleta quiere: sábana; Única en Papel; Electrónica?



- Boleta sábana no debemos tener más. Es un gasto y provoca irregularidades. Necesitamos la única en papel o electrónica.

Género



17- ¿Vota a favor o en contra de una ley Emergencia en Violencia de Género?



- Hoy tenemos plan de violencia de género y no lo teníamos. Si hay que votar una ley de emergencia, la votaría. Creo que el dinero para la erradicación existe pero son muchos los factores necesarios, no solamente a través de una ley.

18- ¿Apoya o está en contra de un cupo laboral trans?



- Uno de los proyectos que presenté en la Cámara de Diputados (de la provincia) tiene que ver con este tema. Es una población muy vulnerable que necesita tener una inclusión laboral, obviamente estoy a favor.