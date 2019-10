Alberto Fernández se emocionó en su cierre con CFK y Bordet

A

lberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cerraron la campaña presidencial del Frente de Todos en la rambla de Mar del Plata, junto al gobernador entrerriano Gustavo Bordet, entre otros mandatarios provinciales, y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta. En el escenario también se vio a la ministra de Desarrollo Social y vicegobernadora electa de Entre Ríos, Laura Stratta.

En ese marco Alberto Fernández dijo estar cerrando la campaña "otra vez todos juntos, con la alegría de reencontrarme con Cristina, y con ella vamos a volver a poner de pie a la Argentina".



"Este no es un día cualquier para mí, he trajinado mucho en la política argentina, pero tengo momento únicos en mi memoria: el día que me crucé con Néstor (Kirchner) y el día que me reencontré con Cristina. Néstor, Cristina y yo nos encontramos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo el oprobio que vivía", manifestó.



"Construimos una fuerza que nos dio la victoria en 2003, que volvió a ganar en 2007, volvió a ganar en 2011 y estamos aquí porque somos la esencia misma de la Argentina", dijo el candidato.

"Sabemos lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie. Cada uno que me abraza genera en mí el compromiso de no fallarle. En cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético para ser una Argentina que atienda a los olvidados, para ser una Argentina que se ponga de pie", añadió el ex jefe de Gabinete.

"Vamos a ocuparnos de sacar a los 5 millones de pobres que deja Macri. Lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos vio nacer, nacimos para ser la voz de los desposeídos y abrazar a los que menos tienen."



"Vamos a convocar a todos, a los que no creyeron en nosotros, no vamos a preguntarles de dónde vienen si no si quieren ir al mismo lugar que nosotros. Hagamos, entre todos, la Argentina que nos merecemos", resaltó Fernández.

La candidata a la vicepresidencia, Cristina Kirchner, recordó que "el peronismo siempre pagó las deudas que otros contrajeron", y denunció que la alianza gobernante "vació los bolsillos de los argentinos para engrosar los bolsillos de los amigos del primer mandatario".

"Este no es un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal de que los voten", advirtió la ex Jefa de Estado.

Cristina logró emocionar a su compañero de fórmula. "Alberto no fue diputado ni ocupó cargo en estos cuatro años, pero fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que devolvió la dignidad a los argentinos", dijo la expresidenta, lo que provocó las lágrimas de Fernández.

"Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante, fue el jefe de Gabinete que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957. Fue el jefe de Gabinete del Gobierno que comenzó a reconstruir el salario de los argentinos”, agregó la senadora.

"En el Frente de Todos somos hombres y mujeres que tenemos convicciones, que creemos en el rol del Estado como igualador de la patria. No estamos cerrando una campaña, Estamos cerrando un ciclo histórico, para que la patria nunca más caiga en manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas", insistió CFK.

El Frente de Todos buscará repetir el domingo la victoria conseguida en las PASO del 11 de agosto, elección en la que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo una ventaja de más de 16 puntos de ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, que postula al presidente Mauricio Macri para la reelección, acompañado por el senador Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente de la Nación, quienes por su parte cerraron la campaña en Córdoba.