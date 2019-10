Prometen difundir los resultados a partir de las 21

A

tres días de las elecciones generales del 27 de octubre, el gobierno aseguró que está todo dado para que se difundan los primeros resultados oficiales de la votación a partir de las 21, como establece la ley, y volvió a responsabilizar a la jueza María Romilda Servini por la demora en la publicación de cifras en las PASO del 11 de agosto pasado.



El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, dijo a NA que se estará en condiciones de difundir desde las 21 los primeros resultados de la votación, aunque señaló que existe una chance de que ese objetivo no se cumpla en caso de que Servini vuelve a emitir otra resolución como la del día anterior a las primarias. En esa ocasión, la jueza con competencia electoral exigió que para publicar cifras oficiales se debía llegar al 10% del escrutinio provisorio en los principales distritos del país (Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe) situación que -según el gobierno- derivó en la demora que se registró en las PASO cuando las primeras cifras se conocieron recién en torno a las 22.30.



La disposición tuvo que ver con la decisión de la Justicia Electoral de hacer lugar a un planteo realizado por el justicialismo, que tenía como objetivo evitar manipulación en los datos, más allá de que no afecten al resultado final de los comicios. "No sabemos si Servini se va a atener de nuevo a lo del 10% de las cuatro principales provincias del país", dijo Pérez, por lo que no descartó demoras en la publicación de resultados en caso de que la jueza vuelva a exigir al gobierno ese piso de conteo de votos para comenzar la difusión de datos.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dará este viernes en la Casa Rosada una conferencia de prensa desde las 9.45, para brindar detalles del operativo para la elección del domingo. Estará acompañado en el Salón Pueblos Originarios por Adrián Pérez; el director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand; el titular del Comando General Electoral, Carlos Pérez Aquino, y el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González.



Desde el entorno del funcionario señalaron que para la votación se consiguieron mejoras en el sistema, por lo que se espera un mejor seguimiento de la carga de datos. "En las PASO veníamos siguiendo la carga en la Provincia y de un 8% se saltó a un 36%, ahora lo vamos a poder seguir mejor, tenemos más herramientas que darán más precisión", dijeron voceros de la cartera de Interior.



Es que el 11 de agosto, cuando por fin se publicaron las primeras cifras una hora y media después de lo que indica la ley, la carga del escrutinio provisorio de la provincia de Buenos Aires era superior al 30%, el triple de lo que había pedido Servini para iniciar la difusión.