Qué dijeron los candidatos y políticos entrerrianos al votar

E

l gobernador Gustavo Bordet votó a las 9.20, en la mesa 2512 de la escuela Provincial Nº 1 Vélez Sarsfield, de Concordia; acompañado de su esposa, Mariel Avila y su hija Delfina.

“Hoy estamos focalizados en poder ganar esta elección, en poder dar vuelta una página muy oscura que nos ha llevado a niveles de pobreza, de endeudamiento, de desempleo y hay que superarlo rápidamente”, señaló y afirmó que “vamos a trabajar en pos de ese objetivo, gobernadores, intendentes, legisladores. Como nunca hoy hay una propuesta muy consolidada y esto es lo que nos entusiasma”.



Volvemos a ejercer un derecho cívico que nos llena de orgullo. Confiamos en dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa para los argentinos.?

En cuanto a la operatoria de los comicios, indicó que "todo depende del gobierno nacional, nosotros habíamos planteado bastantes reparos en las elecciones PASO porque hubo demoras, se interrumpió el comicio y nadie sabía qué pasaba hasta que de golpe se dieron a conocer los resultados cuando ya era inapelable que el Frente de Todos estaba ganando por una diferencia de 15 puntos".



"Esperamos que no suceda lo mismo, que tal cual se prometió, se desarrolle todo con transparencia y que a las 21 sepamos cuál es la tendencia para evitar cualquier duda”, agregó. Además, anunció que se trasladará a Buenos Aires para acompañar al candidato a presidente Alberto Fernández en el bunker nacional del Frente de Todos.



Acompañaron también al mandatario, el secretario general de la Gobernación y candidato a senador nacional, Edgardo Kueider; el intendente de Concordia, Enrique Cresto, junto al viceintendente Armando Gay; y el senador provincial Ángel Giano.

Bahl: “manifestamos con claridad el futuro que queremos”



El vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl, llegó pasadas las 9 de la mañana a la escuela N° 5 Manuel Belgrano donde emitió su voto. Al igual que en los tres comicios anteriores -dos provinciales y las PASO nacionales-, llegó junto a dos de sus hijos, Franco y Joaquin, que también sufragan en la mesa 40 de ese establecimiento y su esposa, Claudia Silva.

“Es un día muy importante y de mucha expectativa; es la oportunidad de ejercer nuestro derecho democrático al voto y de ser testigo de la consolidación cada vez más robusta de nuestro sistema republicano institucional”, expresó Bahl.



“Todas las elecciones son importantes pero estas adquieren un carácter muy importante porque vamos a elegir a quien gobernará el país en los próximos cuatro años y en las PASO, los argentinos nos manifestamos con claridad sobre el futuro que queremos darnos”, consideró el intendente electo de Paraná.

Kueider: "un punto de inflexión que define el futuro del país"

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider, emitió su voto a las 8.33, en la mesa Nº 2684 de la escuela Nº 70 Eva Duarte, de Concordia. “Estamos en un punto de inflexión que define el futuro del país”, señaló y destacó que "la gente evidentemente viene a expresarse rápidamente para ver si cambia esta realidad".

En cuanto a sus expectativas personales, indicó que “en Entre Ríos se gana con un voto, no hay balotaje, así que de un voto para arriba vamos, primero a festejar, y luego, a partir de mañana, nos tocará trabajar con toda la realidad que conlleva la función que uno asume en el caso de ser electo hoy, porque no va a haber tiempo para esperar hasta el 10 de diciembre para poner esta Argentina de pie".



Finalmente, dijo que “como en todas las elecciones lo he hecho, me dirigiré a la ciudad de Paraná donde tenemos montado el bunker y vamos a esperar los resultados”.

De Angeli: "confiamos en los entrerrianos"



El senador nacional por Entre Ríos y candidato a la reelección por “Juntos por el cambio”, Alfredo De Amngeli, emitió su sufragio en la Escuela Villa Malvina de Gualeguaychú, este domingo por la mañana.



"Haremos una gran elección. Y desde este lunes vamos a seguir trabajando en los valores y en la confianza y, sobre todo, en los que más necesitan del Estado. Hay mucho por hacer en este gran país", afirmó el legislador.



"Agradezco el compromiso de cada fiscal, porque son los guardianes de esta gran elección. Hoy los vecinos tienen el enorme poder del voto. Confiamos en que los entrerrianos van a ejercerlo con el compromiso que nos une a todos: un mejor país para todos", indicó luego.



Lena: "una bocanada de democracia"

Gabriela Lena emitió su voto en el Colegio Marista de Chajarí, departamento Federación. La actual diputada provincial y candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, afirmó: "Cuando las urnas se abran habrá una bocanada de democracia y más allá de cualquier diferencia lo importante es que hoy estamos contribuyendo, una vez más, a consolidar la República".

"Elegir es algo maravilloso. Vayan, acompañen a sus mayores, vayan junto con sus hijos y participen. Sepa todo el pueblo argentino expresarse en democracia y libertad, con la responsabilidad que implica elegir", sostuvo, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.



Burgos y los pañuelos



Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores -FIT-, votó este domingo temprano en la Escuela Belgrano de Paraná. Allí vivió un episodio particular con un gendarme que quiso sacarle los pañuelos atados en su mochila.

"Entré como fiscal general para empezar a ver boletas y que las mesas estén en orden. La Gendarmería me pidió un segundo para hablar y me dijo que tenía que retirar los pañuelos de mi mochila", contó Burgos a Ahora. Se trata del naranja por la Separación de la Iglesia y el Estado; y el verde de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ante esto, la candidata de la Izquierda se negó a hacerlo y le explicó que "los pañuelos no tienen ninguna distinción partidaria y que tengo el derecho, no estoy violando ninguna ley y no me los iba a sacar". Es que ambos atributos no pertenecen a ningún partido político en particular.



Finalmente, consultada por las expectativas del espacio político en estos comicios presidenciales y legislativos, aseguró: "Lo fundamental de esta elección en un contexto de crisis es que se fortalezcan las alternativas que han estado en la calle y que están peleando".

