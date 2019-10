Alberto Fernández ganó la presidencia en primera vuelta

C

on datos oficiales basados en un 95,7% del escrutinio provisorio terminado, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, resulta electo presidente de la Nación en primera vuelta, sin necesidad de competir en ballotage, al estar superando el 45%. Acompañado en la fórmula por Cristina Fernández de Kirchner, alcanzan el 48% de los votos del país y dejan unos seis puntos atrás a Mauricio Macri. El jefe de Estado, en fórmula con Miguel Pichetto, registra un 40,4%.

Muy lejos, en tercer lugar se ubican Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, por Consenso Federal, con el 6,1%. La cuarta fuerza resulta el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-UNIdad, que con Nicolás Del Caño y Romina del Plá obtienen un 2,1%.

La quinta fórmula es la de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton (Frente NOS), que llegan a un 1,7%. En último lugar se ubica el candidato del Frente Unite, José Luis Espert, que acompañado por Luis Rosales totalizan un 1,4% de los sufragios.

Macri reconoció la derrota y se reunirá con Fernández

El presidente Mauricio Macri felicitó al ganador de las elecciones nacionales, Alberto Fernández, y lo invitó a desayunar este lunes a Casa Rosada para iniciar el proceso de transición. “Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, lo invité a desayunar porque tiene que empezar el proceso de transición ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Lo único importante es el bienestar de los argentinos”, aseguró.

Escoltado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, Macri salió a hablar a las 22:20 en el búnker de Juntos por el Cambio. En un tono mesurado, el jefe de Estado dijo que “gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos porque son cosas muy valiosas”.



Macri ya se posicionó como referente de la oposición: "nos comprometemos a seguir trabajando por el futuro de los argentinos como una oposición sana y responsable que pueda reafirmar las conquistas logradas", expresó.

“Esto recién comienza y más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en los que creemos. Porque en serio, todos creemos en la verdad, en el diálogo, en el respeto por el otro, en la honestidad, en la decencia, en la paz y en la libertad. Todos estamos comprometidos en cuidar la democracia y la República", completó.





Fernández: “gracias Néstor donde estés”

Al dar su primer discurso como presidente electo, Alberto Fernández agradeció “a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos y nació para incluir a todos los argentinos y a todos estamos convocando" y advirtió: “como dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles",.



"Mañana, como dijo el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver como transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre él es el presidente", sostuvo Fernández.



"Vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir", remarcó el jefe de Estado electo.

Además, hizo un homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, a quien acompañó como Jefe de Gabinete durante su mandato entre 2003 y 2007. “Hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias Néstor donde estés. Vos sembraste todo esto que estamos viviendo", lanzó.



"Sepan los argentinos que cada palabra que dimos y cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético sobre el país que debemos construir", expresó el ganador del comicio y agregó que “vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse", sostuvo.



"Para que las máquinas vuelvan a funcionar y que los trabajadores vuelvan a trabajar; que la educación pública no sea una desgracia, como dice el Presidente, y que las universidades del interior se sigan abriendo y nuestros chicos puedan seguir educándose; que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos", concluyó.