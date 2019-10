Macri pone un cepo casi total

Desde este lunes los ahorristas individuales podrán comprar U$S 200 por mes.

uego de conocerse el resultados de la elección presidencial con los que Alberto Fernández fue electo presidente, el Banco Central de la República Argentina decidió aumentar el control de cambios para las “personas humanas”: desde este lunes los ahorristas individuales podrán comprar U$S 200 por mes, en lugar de los U$S 10.000 que estaban permitidos desde el cepo que se implementó el domingo 1 de septiembre.

“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, dice un comunicado.



El nuevo cepo establece un "límite de USD 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos”.

El objetivo de la medida es quitarle presión a la cotización del dólar y evitar más drenaje de reservas, que el viernes llegaron a USD 43.503 millones, un 34% menos que luego de las PASO.

La decisión fue tomada en una reunión de directorio especial que encabezó esta noche Guido Sandleris, presidente de la autoridad monetaria, y que contó con todos los directores y también con el secretario de política Económica del ministerio de Hacienda, Sebastián Katz.

El cepo de septiembre

A través de un decreto de necesidad y urgencia publicado el domingo 1 de septiembre, se estableció que se requeriría de autorización previa para la compra de dólares —con distinción entre instituciones, empresas y pequeños ahorristas—, y se obligó a las exportadoras a liquidar divisas.

Ese día, Sandleris y Lacunza explicaron que no se iba a limitar la extracción de dólares de las cuentas –ni personas físicas ni jurídicas–y que no iba a haber impedimentos al comercio exterior ni a los viajes. Eso sí, las personas físicas (individuos) quedaron autorizadas a comprar como máximo de USD 10.000 por mes.

El límite de USD 10.000 no alcanzó y no pudo impedir la salida de divisas por los vencimientos de los títulos no comprendidos por el “reperfilamiento” y goteo de depósitos en la moneda de EEUU, algo que se acrecentó en los últimos días antes de las elecciones. El viernes por caso el Central confirmó que le adelantó a los bancos más de USD 800 millones previendo más demanda para los próximos días.