Cresto se diferencia y propone autocrítica en el PJ

L

a sorpresiva derrota de Alberto Fernández en Entre Ríos y de los candidatos a legisladores nacionales locales del Frente de Todos -el escrutinio definitivo confirmará si el macrismo triunfó en Senadores- sacudió la interna del Partido Justicialista.

El 11 de agosto, en las PASO, el peronismo había superado a Cambiemos con una diferencia notable, que en el caso del candidato a presidente fue de 10 puntos para Fernández. Este domingo Macri "dio vuelta" la elección, tal como vaticinaba su lema de campaña que lo llevó a recorrer el país, con tres escalas en Entre Ríos (Concepción del Uruguay, La Paz y Paraná). El presidente, según muestra el conteo provisorio de votos (estancado en el 98,6%) se impone al candidato a presidente de Todos por unos 1.500 votos.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Macri logra dar vuelta la elección en Entre Ríos y vence al PJ

El resultado despertó diversas argumentaciones entre los candidatos locales del frente peronista, que vieron como factores para la reconversión macrista de la provincia cierta "ola nacional" en favor de Macri (quien efectivamente creció ocho puntos a nivel país respecto de las PASO); un gran aumento en la participación (en las PASO votó el 76% del padrón entrerriano y este domingo lo hizo el 81%); e incluso alegaron que debido a la crisis política regional en el Mercosur, una porción del electorado se volcó a un voto "más conservador".



Lo que dice el archivo Octubre, 2019 El peronismo evita el sayo de la derrota

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, en cambio, reconoció la falta de movilización del justicialismo a la hora de analizar la derrota. “Hubo una campaña muy fuerte de Cambiemos que militó mucho más que el peronismo”, sintetizó.



Sin embargo, destacó que en su bastión sí se hizo campaña, aunque podría haber se hecho más para hacer ganar a Fernández en Entre Ríos.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Concordia es la segunda capital elegida por Alberto Fernández

“En Concordia pasadas las elecciones de junio se siguió trabajando con todas las unidades básicas abiertas del partido y muchísimas agrupaciones militando. Si hubiéramos hecho un esfuerzo más en Concordia hubiéramos ganado la provincia”, dijo el jefe comunal en declaraciones que registró Análisis.



Además, comparó su ciudad con Gualeguaychú. “Concordia por algo está consagrada como la capital del peronismo. Si la otra vez en Gualeguaychú se ganó por un punto y en Concordia se ganó por 25, y ahora en Concordia se ganó por 17, es obvio que en Gualeguaychú se va a perder. Pero en toda la provincia se descendió en porcentaje”, aclaró.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Ganadores y perdedores de los que pretenden el sillón de Bordet

El intendente admitió la militancia del macrismo en la provincia. "Agarraron el padrón y de las 300.000 personas que no fueron a votar en las PASO las buscaron una por una, y la ecuación es fácil: el que no va a votar en una elección, no sé de qué ideología será pero peronista no es. Allí es donde Cambiemos hizo un gran trabajo”, reconoció.



Cresto agregó además como factor del cambio de voto que “también el discurso del miedo del presidente Macri después de las PASO hizo que mucha gente planteara votar a Macri de nuevo, por miedo al descalabro de la economía”.

El intendente concordiense, a pesar de todo, no dio por perdida la elección: “no está todo dicho porque faltaban algunas mesas y el escrutinio definitivo”.

Modelo

Finalmente, el intendente se refirió al estilo de conducción que espera de Alberto Fernández, en relación a los años de kirchnerismo en la Casa Rosada. “Acá lo que no hay es margen para cometer los errores del pasado. El pueblo es el soberano y es sabio porque nos votó con el 48% y eso significa que quiere que vuelva el modelo que representa el peronismo en gestión, buscando la independencia económica y demás", analizó.

No obstante, consideró que la voluntad es que el gobierno nacional "sea con gente honesta, capacitada, con transparencia, teniendo auditorias permanentes en cada ministerio, y es lo que viene pregonando Alberto Fernández”.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Cresto afianza relaciones con el gabinete de Fernández