Piaggio perdió pero le tira la derrota a Bordet

l intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se desentendió de la derrota del Frente de Todos en su territorio y sugirió que el mal resultado del peronismo en la localidad que gobierna desde 2015, y en la que fue reelecto en junio pasado, es responsabilidad del gobernador Gustavo Bordet, debido a los candidatos a legisladores nacionales por Entre Ríos que puso en la boleta junto a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado por el triunfo de Juntos por el Cambio en la ciudad, Piaggio se desligó nacionalizando el voto del vecino local. "No puedo sacar una conclusión del sentir de los más de 100 mil habitantes de Gualeguaychú. Si los vecinos consideraron democráticamente que debía ganar otro proyecto que no es el nuestro, no hay que perder de vista que los resultados que definen lo que sigue son nacionales".



"Es claro que esperábamos que el acompañamiento que tuvimos localmente debería haber generado un acompañamiento para lo nacional", admitió pero justificó el triunfo macrista por "el poder de un oficialismo aún fuerte, con recursos económicos, con una fuerte presencia en los medios nacionales".



Atendiendo a su condición de presidente del PJ departamental, argumentó: "El peronismo de Gualeguaychú nunca ha estado tan unido. Puede que algún dirigente no participe, pero somos muchos, cientos, los que protagonizamos esta unidad del peronismo local".

En tanto, sobre el resultado electoral a nivel provincial, donde Macri se impone a Fernández por unos 1.500 votos con el 98,6% del escrutinio provisorio terminado, Piaggio apuntó al campo: "Nuestra provincia tiene una pata muy importante de su PBI en el campo y esto tiene su expresión política", entendió.



Pero lanzando el primer reproche al viento, respecto del triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia, dijo: "en Entre Ríos tenemos que hacernos cargo de los nombres que elegimos para dar esta pelea", en clara referencia a la decisión de Bordet para las listas.



La boleta para Diputados fue encabezada por Marcelo Casaretto, titular del IAPV, secundado por la ex intendente de Paraná -del paladar negro kirchnerista-, Blanca Osuna. Ambos fueron electos. En tercer lugar fue el actual senador por La Paz, Aldo Ballestena, y cuarta la diputada provincial, Mariela Tassistro, que accedió en 2015 a la Legislatura por el massismo.



Para el Senado, en tanto, los candidatos con posibilidades de ingresar fueron Edgardo Kueider -de extrema confianza del gobernador y su secretario General en la Gobernación- y Stefanía Cora, concejal de Paraná y dirigente de La Cámpora. El escrutinio definitivo dirá si ambos acceden a la Cámara Alta o si Cora queda afuera.

Finalmente, del orden nacional, Piaggio se jactó de que el domingo electoral "me estuve escribiendo con casi todos los dirigentes que van en candidaturas a nivel nacional, con Verónica Magario y otros aunque no directamente con Alberto. Hoy tenemos que empezar a recuperar la alegría que en estos años hemos perdido, en esta Argentina impune, nefasta y para pocos".



"Hemos trabajado mucho para aportar a este proyecto nacional y popular, que quiere asumir el desafío de levantar a la Argentina de donde está", resaltó el intendente K en una improvisada ronda de periodistas locales que atendió el domingo.