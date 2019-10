Nació #ArgentinaDelCentro, la idea que busca independizar a Entre Ríos

E

l ingenio post electoral generó una de sus ideas más ocurrentes este martes. Tras las elecciones generales del domingo que erigieron a Alberto Fernández como presidente electo y al Frente de Todos como la fuerza mayoritaria en todo el país, en Twitter se inició una campaña que propone partir en tres a la Argentina y nombrar cada fragmento Del Norte, Del Centro y Del Sur.



Es que el mapa de los resultados electorales por provincia del domingo muestra una clara franja compuesta por los distritos donde resultó ganador el presidente Mauricio Macri y el frente Juntos por el Cambio y coincide con la zona centro del país.



El macrismo triunfó en Mendoza, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y la Capital Federal, según el escrutinio provisorio. Uno de sus seguidores ideó la creación de “Argentina del Centro” y la humorada se volvió viral.

La cuenta sumó miles de seguidores y hasta se impulsa juntar firmas a favor del proyecto, de imposible realización debido a la conformación del Estado nacional que establece la Constitución argentina, que ordena que las provincias "no ejercen el poder delegado a la Nación" .

¡Muchas gracias a todos los que nos apoyan! Estamos cansados de vivir el avasallamiento del socialismo argentino, hoy decimos BASTA. En nuestros peores momentos, nos dejaron solos. No esperen que banquemos este modelo socialista que viene #CENTREXIT #ArgentinaDelCentro

La iniciativa se identifica con un ferviente antiperonismo y postula la “separación, por vía democrática y pacífica, en pos de una #ArgentinaDelCentro libre del paternalismo estatal, y defensora del desarrollo y la valoración de la producción y el trabajo”. Incluso, asume como referentes a personajes mediáticos como el conductor conservador Eduardo Feinmann y el economista ultraliberal Javier Milei.



La ocurrencia despertó un copioso intercambio en redes:

Me estoy divirtiendo mucho leyendo a los Kukas que están como lokas con lo de #ArgentinaDelCentro

No entienden el humor cordobés o no se bancan el 41% de #Macri??

Encima es TT ???? pic.twitter.com/U3yCJupJiq