Piaggio perdió y no quiere que Cambiemos festeje

uego de culpar al gobernador Gustavo Bordet por la derrota provincial, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, ahora se la agarró con la dirigencia de su ciudad de Cambiemos porque festejó haberle ganado al Frente de Todos a nivel local. "Me parece incomprensible que hayan tomado el resultado en Gualeguaychú como una victoria", lanzó.

La misma noche del domingo, al conocerse la tendencia que había en la provincia, donde finalmente Cambiemos ganó por mil votos sobre el peronismo, el jefe comunal de la localidad del sus provincial responsabilizó a la lista de candidatos a legisladores del Frente de Todos, la cual resultó de un acuerdo entre el gobernador Gustavo Bordet y el kirchnerismo a nivel nacional. "En Entre Ríos tenemos que hacernos cargo de los nombres que elegimos para dar esta pelea", acusó Piaggio.

Conforme pasan los días, el intendente kirchnerista continúa con declaraciones polémicas e inmunes a la autocrítica por el resultado que logró el justicialismo -que él mismo preside a nivel departamental- en la ciudad que gobierna. Esta vez apuntó a Cambiemos Gualeguaychú, que según Piaggio no debería celebrar el triunfo a nivel local.







En Gualeguaychú Juntos por el Cambio dio vuelta las elecciones respecto de las PASO: a nivel ciudad la fórmula Macri-Pichetto se erigió como la propuesta ganadora por una diferencia de 5.467 votos, una diferencia de 7,74 por ciento. A nivel nacional la lista encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, pasó con comodidad el 45% mínimo y ganó las elecciones en primera vuelta.





Luego de unos días de celebraciones en el macrismo de la ciudad, a pesar de la derrota nacional, Piaggio se despachó: "me parece incomprensible que los dirigentes locales de Cambiemos hayan tomado el resultado en Gualeguaychú como una victoria, cuando perdieron la elección nacional".

"Me llama mucho la atención que festejen los votos de acá cuando perdieron en el resto del país y perdieron el Municipio en junio. Es como si por ganar en una mesa salgas a dar una vuelta olímpica", se burló Piaggio.

Además, aseguró "no me golpeó el resultado, pero esperaba otro. Hay una realidad nacional innegable, por eso esperaba otro resultado. Pero lo importante es que ganó un modelo que dijo basta al anterior. Me llamó mucho la atención porque hay un núcleo interesante de macristas, siendo este presente uno de los peores", dijo en declaraciones a El Día.

Como explicación del 40% que obtuvo Mauricio Macri este domingo, a pesar de la crisis económica, el intendente lo atribuyó a cierta supuesta manipulación de los medios de comunicación masivos en la mente del electorado. "El aparato mediático que ha sostenido a Cambiemos vendieron todo con slogan y posverdad: de picarte tanto la cabeza con algo, la gente termina pensando que es verdad", analizó.



"Con verdades o sin verdades, se les presentó a los argentinos que todo lo que hubo antes de Macri era Venezuela. Y eso no es verdad", remarcó Piaggio.

Además, consultado por el hecho de que en junio, en las elecciones para intendente, ganó por gran diferencia y ahora Cambiemos dio vuelta el resultado, entendió que "se discutieron muchas cosas diferentes en las dos elecciones. Para votar a un Intendente te vales de mucho de lo que pasa en el día a día, y por ahí votar a un presidente es votar a alguien que no vas a ver nunca en persona. Cuando uno decide por los dirigentes locales, lo hace inclusive porque lo conocés de manera más íntima. En junio, la ciudad decidió que no quería a los dirigentes de Juntos por el Cambio para gobernar Gualeguaychú".

