Denuncian que intendente cedió terreno a organización que integra su mujer

oncejales del Frente para la Victoria (FpV) cuestionan la entrega de un terreno municipal a una asociación civil. María Inés Ríos, concejal del bloque contó que la Municipalidad cedió parte de una manzana en la que está el corralón municipal. “Habían prometido que iban a destinar ese lugar para el área Mujer que nunca se creó”, señaló la edil.



La cuestión es que el terreno fue entregado por parte del intendente Hugo Pitura (Cambiemos), en comodato a una Asociación Civil sin autorización del Concejo Deliberante. “Se trata de la Asociación Talita Kum y, casualmente, la esposa de Pitura fue presidenta y ahora forma parte de la Comisión Directiva”, agregó Ríos.



Actualmente Talita Kum funciona en otro lugar. “El comodato es por 30 años y los autoriza a que construyan ahí su sede. Tienen obligación de pasarlo por el Concejo, por la Ley Orgánica Municipal”.

“Le planteamos al intendente que revea la cuestión porque ya se van y nos queda este lío a nosotros. La Asociación Civil todavía no se mudó. Hay tiempo de remendar la situación"



El bloque del Frente para la Victoria que integra Ríos, presentó un pedido de información al Ejecutivo Municipal donde señalan la cuestión. “Inclusive hay una ley provincial de por medio, porque el inmueble no es del municipio sino del Superior Gobierno de la provincia que en su momento le permitió al municipio tener el corralón ahí. El año pasado se hizo una ley provincial por la cual ese inmueble se transfiere al municipio pero al solo efecto de que tenga el corralón, vivero y otras cosas pero no para que lo use un privado”, manifestó Ríos según consignó Análisis Digital y acotó: “Nadie dice de no ayudar a Talita Kum, pero no en ese lugar”.

“Le planteamos al intendente que revea la cuestión porque ya se van y nos queda este lío a nosotros. La Asociación Civil todavía no se mudó. Hay tiempo de remendar la situación. Le dijimos al intendente que si no revé lo vamos a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque se excedió. Entregó algo que no era de él en comodato. Además, en la Asociación que benefició está la esposa del intendente”

La entrega del terreno fue en junio. “Le pedimos 15 días para que nos conteste, conforme a una ordenanza que sancionamos. Porque según la Ley Orgánica tienen 120 días para responder o 90 días, según el artículo. En ese plazo él se iría de la Intendencia y necesitamos que nos responda antes”, añadió Ríos.