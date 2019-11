Etienot, una llave para la Justicia en la denuncia contra Varisco

Sigue el paro y vecinos en Tribunales

El titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Jorge Brocado, anunció que “la decisión es seguir con la retención de servicios hasta que tengamos una respuesta del Ejecutivo municipal”, tras una asamblea que tuvo lugar este martes en la sede gremial de calle Maipú (foto).



“Estamos esperando que el intendente Sergio Varisco vuelva de Buenos Aires con alguna solución. Ojalá vuelva con alguna respuesta y traiga plata”, sostuvo en relación al viaje del Jefe Municipal a CABA para realizar gestiones financieras con el gobierno de Mauricio Macri.



En relación al malestar por la falta de recolección de residuos, el dirigente pidió que "el vecino tiene que entender que el recolector no puede salir a pie a juntar la basura”, ya que los trabajadores no cuentan con los elementos necesarios para realizar las tareas. “Le pedimos a la gente que nos disculpe, pero no nos queda otra. No tenemos ninguna respuesta: no tenemos aumento de salarios, ni los vehículos en condiciones, ni elementos de seguridad, ni herramientas. Dieron de baja a 400 o 500 contratados, muchos de los cuales hace ocho o 10 años que vienen trabajando”, concluyó.

Por otro lado, integrantes de la Asamblea Vecinalista de Paraná llegaron este martes hasta Tribunales, donde reclamaron la intervención de Fiscalía por el estado de la prestación de los servicios en la ciudad. Fueron atendidos por el fiscal Martín Abraham.

Según aseguró la dirigente vecinalista Alicia Glauser, el fiscal se comprometió a “notificar a la Intendencia para que ya restituya los servicios. Ellos van a agilizar lo que puedan”, consignó APF.

Los vecinos movilizados presentaron un amparo para que la justicia "en el acto le ordene a la gestión municipal hacer la limpieza de la ciudad. Al amparo no le pueden decir que no”, remarcó Glauser.