Revelaron más detalles políticos y clientelares de Varisco y Celis

E

ste martes continuó el juicio de las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio en Paraná. Algunos de los testimonios confirmaron el vínculo político de Daniel "Tavi" Celis, sindicado como líder de una red de tráfico de drogas, con la intendencia de Sergio Varisco, relación que incluyó designaciones de miembros de la organización política del acusado en la Unidad Municipal 2 y el repartod e bolsones de asistencia social en la zona oeste. Además, se aseguró que Celis participó a través de un candidato en la última elección del gremio municipal Suoyem

Franco Ledesma, nomrbado subdirector de la mentada unidad municipal durante la gestión varisquista, contó que en enero de 2017, junto Fernanda Orundes Ayala, Miguel Celis y Cristian Silva, entre otros, fue a visitar a Celis a la Unidad Penal. Fueron “por pedidos de trabajo”, según dijo este martes el testigo frente al Tribunal que componen Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 El lunes sigue el juicio a Varisco y la banda de Celis

“Estando detenido, se nos preguntaba si existía la posibilidad de hacer tal o cual cosa desde la Unidad Municipal 2. Por ejemplo, Celis nos pedía si podíamos desmalezar en tal zona o desagotar tal pozo, siempre que se pueda”, acotó.



Además refirió que en ese ámbito se diseñó la Lista Amarilla para competir en las elecciones del Sindicato Único de Obreros y Trabajadores Municipales (Suoyem), que encabezó Fabián Brunengo. Esa agrupación obtuvo el apoyo del Movimiento Vecinalista Oeste que lidera Celis. Según Ledesma, participó de este tipo de visitas carcelarias unas diez veces.

Ledesma refirió a las tareas de los imputados Fernanda Orundes Ayala (pareja de Celis) y Renzo Bertana (hijo de crianza de Celis) en la Unidad Municipal 2. El testigo fue contratado de obra en el municipio, pero en 2016 consiguió que le asignaran la función de subdirector.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Mano derecha de Celis reveló detalles de alto voltaje político

A la vez que era trabajador municipal, militaba en el Movimiento Vecinalista Oeste de “Tavi” Celis. Para la campaña de 2015, con militantes hicieron pegatinas y colgaron pasacalles proselitistas, precisó.



“Celis era el referente principal del Movimiento Vecinalista Oeste. Muchas de las designaciones en la Unidad Municipal 2 fueron para militantes del espacio”, reconoció el testigo.

“Formalmente, Celis no era empleado municipal pero tenía influencia por su peso político”, indicó. En particular, reconoció que “Fernanda Orundes Ayala, Luciana Lemos y Renzo Bertana” fueron contratados en 2017.

Ledesma definió la relación de Varisco y Celis como “netamente política” y recordó un acto organizado por el Movimiento Vecinalista Oeste en el que ubicó como “invitados de honor” al concejal Emanuel Gainza, a la viceintendenta Josefina Etienot y al senador nacional Alfredo De Ángeli.

El testigo recordó ver militantes del movimiento de Celis en un acto político del que participó el presidente Mauricio Macri. “El Movimiento militaba para Varisco mayormente pero también para Cambiemos”, acotó.

Bolsones de comida



Orlando Silveyra trabaja en la Dirección de Comisiones Vecinales y es ex concejal de la primera Intendencia de Sergio Varisco. Contó quee trabaja con bolsones alimentarios, frazadas y chapas. Tenemos gente trabajando en todos los barrios”, dijo.



Reconoció que Fernanda Orundes Ayala pidió bolsones a la Dirección porque formaba parte de la Comisión de Paraná XVI, aunque también contó que el propio Celis le pidió módulos alimentarios.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Policía reveló pormenores del movimiento de la droga

También recordó que a Celis se lo señalaron en el Palacio Municipal en 2016. “Estaba ahí arriba, donde está la oficina del intendente”, indicó.



Funcionaria y distinta versión



También declaró la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, Candela Carminio, quien se definió amiga de Griselda Bordeira, Pablo Hernández y Varisco. La funcionaria reconoció la militancia de Celis para Varisco pero negó que el supuesto jefe narco haya administrado ayuda social.



“El Movimiento Vecinalista Oeste no tuvo injerencia en el reparto de bolsones de comida”, aseguró y contó que "a Celis lo ubiqué en un acto que organizó la juventud de Emanuel Gainza”.

Dijo que de su área dependen 1500 trabajadores. Le preguntaron por la ex pareja de Celis, Luciana Lemos, y sus funciones pero no supo responder. “No me consta que haya trabajado. Algunos sólo trabajan en territorio y no reportan a ninguna oficina”, resumió.