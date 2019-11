Vuelven a aclarar que hay unidad

E

n el peronismo entrerriano empezaron a sucederse manifestaciones de dirigentes en pos de calmar las aguas al interior del partido y del Frente de Todos, luego de la derrota contra Cambiemos a nivel provincial, que implicó la pérdida de una banca en el Senado a manos del radicalismo. Este martes lo hicieron Julio Solanas y Edgardo Kueider. Ahora fue el turno del diputado nacional, y provincial electo, Juan Manuel Huss, referente de La Cámpora entrerriana.

El paranaense dijo que la relación de su agrupamiento político con el gobernador sigue "igual" que antes de las elecciones y que "no hay margen para las elucubraciones que solo buscan romper la unidad del campo nacional y popular". “Tenemos que ser muy responsables y pensar en el colectivo, no estar pensando a corto plazo”, indicó Huss.



En relación a las versiones que hablaban de una ruptura de La Cámpora con Bordet, ya que la segunda candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Stefanía Cora (dirigente de dicha agrupación), no llegó a ser electa, el diputado señaló que eran “fake news”.

“En la política se gana y se pierde. La relación con el gobernador es exactamente la misma que teníamos antes de las elecciones. Es obvio que hay pujas de intereses desde afuera del Frente de Todos que buscan cualquier motivo para, con artilugios y mentiras, como lo dijo Cristina, romper esta unidad del campo nacional y popular, que creemos que es el único camino para seguir defendiendo los intereses de los argentinos”, subrayó el legislador en declaraciones a FM Costa, de Paraná.

Derrota

El legislador analizó los resultados del 27 de octubre, en los que Cambiemos dio vuelta la elección primaria y se impuso en las categorías presidente, senadores y diputados. "Una elección por tan escaso margen era revertible", entendió.

Huss afirmó que La Cámpora no guarda rencor por no haber logrado la banca de Cora -der.

"La militancia del Frente de Todos dejó todo, dentro de una estrategia de campaña totalmente atípica y más fría de lo que el peronismo está acostumbrado. A la militancia hay que sacarla del análisis, porque es lo mejor que tiene el Justicialismo. Los que tenemos un rol circunstancial, no vimos venir este resultado”, advirtió.

“Toda derrota tiene una múltiple causa, no es una sola. Por un lado, creo que no se tomó en cuenta que Cambiemos jugó una elección totalmente distinta de las PASO a las generales. Y hubo un exceso de confianza también, lo digo como autocrítica", sorprendió el diputado.

Gobierno peronista



El ex concejal de Paraná consideró a su vez que "lo importante" es concentrarse en los problemas que deberá afrontar el futuro gobierno, “que son los problemas que tienen todos y cada uno de los argentinos. No creo que ni Alberto ni Cristina tengan tiempo para pases de factura o cosas parecidas. Estoy convencido de que esto no va a ser así. Seguramente habrá análisis militantes, juicios políticos que pueden generar algún tipo de suspicacia. No amerita semejante grado de inmadurez política".

“Lo estoy diciendo de parte de una agrupación que siempre ha sido acusada de ser los niños caprichosos de la política”, remarcó Huss sobre La Cámpora.

Finalmente, el diputado provincial electo sugirió que "los análisis políticos de las elecciones tienen que ir terminando, la derrota en la provincia de Entre Ríos se va a ir diluyendo y tenemos que pensar en cómo vamos a salir adelante con la Argentina. La situación no ha cambiado nada con respecto a los números; la situación social, económica, cultural y política no ha cambiado nada por más que se haya hecho la elección”, concluyó.