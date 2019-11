Qué dijo Zaffaroni en Entre Ríos sobre las fumigaciones

Según el ex juez, con las restricciones actuales "la deriva secundaria del agroquímico no la evitamos".

l ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, visitó Paraná este jueves para dar una charla magistral sobre Derecho Penal, en el Consejo General de Educación. Previo a su exposición, se refirió al debate en torno a la utilización de los agroquímicos y la regulación judicial en la materia, especialmente en cercanías de lugares poblados.

"Hay corporaciones internacionales que están difundiendo el cultivo de la soja. El agroquímico que hay que seguir usando es en forma progresiva, pero, como sabemos, selecciona los yuyos. Entonces salen 'superyuyos' y hay que usar más agroquímicos", reflexionó.



"El problema es grave porque está vinculado a un modelo productivo exportador. Eso no sé hasta qué punto lo puede corregir la Justicia. Es una cuestión política en general", observó el ex ministro de la CSJN.

En cuanto a la regulación de las distancias para fumigaciones, consideró Zaffaroni que "obviamente no puede fumigar en zonas pobladas, eso es elemental. Pero cuidado: no fumigar en zona poblada es evitar los daños primarios", señaló.





Según el ex juez, con las restricciones actuales "la deriva secundaria del agroquímico no la evitamos: lo que pasa después en las aguas, en los productos que estamos consumiendo, se han encontrado residuos de agroquímicos en leche materna… La deriva secundaria no la resolvemos con eso".



