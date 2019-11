Entrerrianos repudian la renuncia de Evo Morales

E

vo Morales renunció a la presidencia de Bolivia este domingo luego de haber recibido esa "sugerencia" de parte de las fuerzas armadas, en medio de la crisis política que se vive en el país.

Horas atrás, y luego de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que constató irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, Morales había llamado a repetir los comicios.



En el anuncio, que fue televisado desde un lugar no difundido por el peligro personal que corre el ahora ex mandatario, Morales expresó: "lamento este golpe cívico y de las fuerzas armadas", dijo.





Y apuntó contra los líderes opositores Luis Camacho y Carlos Mesa, que convocaron protestas en su contra desde el día siguiente de los comicios del 20 de octubre.

“Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo.

Según denunció Morales, prendieron fuego la casa de gobernadores, legisladores y funcionarios, lo que generó una ola de renuncias en el Gobierno.

"El golpe de Estado se ha consumado", agregó por su parte el vicepresidente Álvaro García Linera, quien también anunció su dimisión.

Es que este domingo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Willimans Kaliman, había presionado por la dimisión. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”, dijo.



"Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia", indicó.

"Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia", añadió por su parte el comandante general de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón.



Repudio entrerriano

Por estas horas dirigentes políticos, principalmente del peronismo y el kirchnerismo, de Entre Ríos se expresan en contra del Golpe de Estado en Bolivia y manifiestan su respaldo a Morales.

Así lo hicieron en las redes sociales el ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; la ministra de Desarrollo Social y vicegobernadora electa, Laura Stratta; el intendente de Concordia, Enrique Cresto; el senador nacional electo, Edgardo Kueider; el diputado nacional -y provincial electo- Juan Manuel Huss; la concejal paranaense Stefanía Cora; el senador provincial electo Adrián Fuertes; el ex gobernador Jorge Busti; y el ex vicegobernador y diputado provincial electo, José Cáceres.

El dolor atraviesa toda Latinoamérica. Violencia mediante se consumó un #GolpeDeEstadoEnBolivia. Es necesario que los países hermanos se expresen. Esperamos que el gobierno argentino no haga silencio ante este ataque a la paz y la democracia en la región#FuerzaEvo #FuerzaBolivia — Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) November 10, 2019

Profundo repudio al golpe de Estado que hoy sufre el pueblo de Bolivia, y el acompañamiento al presidente @evoespueblo en estas horas terribles que se viven. Sumamos nuestra voz al pedido de paz, respeto a la voluntad popular y a las instituciones democráticas. pic.twitter.com/aXIYv9LnEi — Laura Stratta (@MLSTRATTA) November 10, 2019

Duele mucho ver nuevamente la sombra de un golpe de Estado en América Latina. Quiero expresar mi solidaridad con @evoespueblo y el pueblo boliviano, y reiterar que se respete la voluntad popular, las instituciones democráticas y la paz. — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) November 10, 2019

El #GolpeDeEstadoEnBolivia nos debe preocupar a todos los que defendemos la #democracia. @evoespueblo se vio obligado a renunciar para garantizar la paz social. Mi solidaridad con él y sus compañeros. Pido por su integridad.

En #Argentina el desafío es fortalecer la democracia. pic.twitter.com/JfyLZCkOLd — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) November 10, 2019

Comunicado del Bloque del Frente Para la Victoria - Paraná.



Repudio al golpe en el hermano Estado Plurinacional de #Bolivia.



???? https://t.co/03w3HimAQl — Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) November 10, 2019

Repudio el Golpe de Estado en el país hermano de Bolivia. Nuestra total solidaridad con @evoespueblo y el pueblo boliviano. Es necesario más que nunca fortalecer la defensa y el compromiso con las instituciones democráticas en América Latina, en paz y con respeto. — Sigrid Kunath (@SigridKunath) November 10, 2019

Repudiamos el Golpe de Estado que sufrió @evoespueblo en Bolivia. No a la violencia de la derecha. Unidad de toda Latinoamérica para defender la democracia y el Estado de Derecho. — José Orlando Cáceres (@JoseCaceresER) November 10, 2019

Para algunos trasnochados, unos cuantos ignorantes y algún que otro cipayo adicto a reclamar democracia cuando le conviene... lo qué pasó y pasa en Bolivia se llama GOLPE DE ESTADO! Fin del comunicado. pic.twitter.com/k5KXpV0D9k — Juan Manuel Huss (@juanchohuss) November 10, 2019

Las FFAA no tienen derecho a exigirle la renuncia a @evoespueblo. Resulta tristísimo que en América Latina vuelva a aparecer la sombra de un golpe de Estado. Se trata de un retroceso horripilante y un atentado para la democracia boliviana, pero también para toda la región. — Jorge Pedro Busti (@JorgeBusti) November 10, 2019

Un canciller que no encuentra palabras para condenar un golpe de estado en ninguno de los 6 idiomas que dicen que habla — Adrian Fuertes (@AdrianFuertes1) November 10, 2019