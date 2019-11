Polémica por un posteo discriminador de un rector de Cambiemos

E

ste lunes se multiplicaron los mensajes de reprobación a un posteo adjudicado a Sergio Marturet, rector de la escuela N°14 Alejandro Carbó, de Concordia. En una publicación en su perfil de Facebook apareció un escrito en el que celebró que "la mugre se fue de Bolivia" en alusión al presidente Evo Morales. Además, en el texto se cuestiona con dureza que los argentinos haya elegido como nuevo presidente a Alberto Fernández, del Frente de Todos y se revindica como "parte del 41% de los argentinos con valores". En clara referencia a Cambiemos, por el porcentaje de votos que sacó Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre.

El discriminador y polémico texto que apareció en su Facebook, decía: “Al parecer la mugre se fue de Bolivia. El único país de IGNORANTES que volvió a apostar por la mugre es la Argentina, que votó a un títere manejado por los hilos de la MAFIOSA. Tenemos lo que nos merecemos. NO ME REPRESENTAN!!! HE DICHO. P/D YO formo parte del 41% de los argentinos con VALORES”.





Este martes, el docente negó haber sido él quien redactó ese comentario y afirmó que “tiene 29 años de docencia y que no se permitiría jamás un comentario semejante y con tal nivel de intolerancia y agravio”.

Al respecto, Marturet ratificó ser “del 41 % que votó al gobierno actual”, pero aclaró que diariamente convive con alumnos que tienen otra visión política y “ellos mismos pueden decir cómo me he comportado siempre”.