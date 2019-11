Concejales tuvieron que declarar sobre la relación con Celis

E

l juicio de las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio tuvo su audiencia más política este martes, con las declaraciones testimoniales de tres integrantes del Concejo Deliberante de Paraná: Marta Zuiani, Karina Llanes y Carlos González, los tres de la Unión Cívica Radical y del bloque Cambiemos en la Legislatura local.

Los ediles fueron convocados por la defensa de su colega preso, Pablo Hernández, el principal señalado como generador y encargado de los vínculos entre el gobierno municipal de Sergio Varisco y la red de narcotráfico cuyo liderazgo se atribuye a Daniel "Tavi" Celis.

Hernández es acusado de haber sido el nexo entre Varisco y Celis.

Zuiani se refirió a la administración de los fondos de la campaña 2015 de Cambiemos en Paraná, que según la acusación provinieron en parte de la caja de la banda anrcotraficante del oeste de la ciudad. "El señor Varisco hacía el ordenamiento, él se encargaba", indicó la edil en alusión a los dineros con que se hizo la campaña Varisco intendente - De Angeli gobernador - Macri presidente.

Consultado por Hernández, la concejal aseguró que lo conoció "en la campaña de 2015" y lo elogió. "Era el militante modelo, reconocido por sus pares. Siempre estaba buscando una solución para todas las personas que venían a buscarlo", dijo.

Zuiani reveló que el edil preso "tenía como una oficina paralela de Desarrollo Social más o menos".

"Es un hombre que yo admiro. Atendía todo tipo de reclamos de todo tipo de gente y se metía en todos los barrios. Es alguien que deja la vida por sus convicciones políticas", concluyó.

Sobre el apoyo del líder narco al varisquismo y macrismo en 2015, la legisladora advirtió que "no sabía que Celis participaba de la campaña, supe que había estado con él en una caminata de la que participé recién cuando lo leí en medios periodísticos y pregunté quién era. Movimiento del Oeste o algo así se llamaba".

Al ser consultada sobre si era usual el "pedido de contratos de militantes tras ganar las elecciones", Zuiani respondió que "sí, claramente. Siempre la gente está esperando algo más, pero no siempre se puede. Al final, cuando ya se vislumbraba quién iba a ganar, aparecían como 500".

En cuanto a las reparticiones donde ingresó gente que colaboró en la campaña, ubicó "Habilitaciones, Servicios Públicos, el Centro Integrador -de Servicio Ciudadanos", y también añadió que "hubo recategorizaciones".



A su turno, Karina Llanes coincidió en que "Pablo (Hernández) viene del sector social y es de los que más gente atendía", afirmó. A su vez, advirtió que "no hay control" sobre las visitas que reciben los concejales y que es común que "vaya gente violenta o que consumió. Entran, tocan la puerta y van a la oficina, no hay control. Mucha gente entiende que el concejal está para ayudarlo".



La edil y dirigente de la Juventud Radical aseguró que no conoce vinculaciones de Hernández con el narcotráfico y que se enteró de la situación por los medios de comunicación. También remarcó que no compartió la campaña de 2015 con Celis.

El último concejal en comparecer en la extensa jornada de este martes en los Tribunales Federales de calle 25 de Mayo fue González. Al ser consultado por la reunión con la ex pareja de Celis, Luciana Lemos, en la que se habría arribado al acuerdo político alcanzado desde la cárcel entre la comuna y el líder narco, el edil dio detalles para desvincular al intendente del pacto.

Recordó una visita a Paraná del secretario de Cultura de Nación, Pablo Avelluto, y de un viaje junto a Varisco a Concordia, actividadesdel 27 de abril de 2018, día en que según la investigación se habría producido el acuerdo. Según el testimonio de González, el intendente no pudo haber sido parte de ese encuentro.



Además, consultado por la actitud de algunos referentes del PRO ante la participación de Celis en la campaña de 2015, González dijo que ninguno de ellos puso objeciones al respecto, aunque tampoco logro precisar si estaban al tanto de este hecho. Se le preguntó por la viceintendenta Josefina Etienot, Alfredo De Angeli, el diputado provincial Esteban Vitor y el concejal Emanuel Gainza.

Además, negó conocer "desaveniencias" entre Varisco y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las hipótesis de la defensa del intendente respecto de la motivación de la causa.



González afirmó que es habitual que los concejales realicen aportes y ayudas económicas, pero negó haber recibido dinero del narco. "Nunca recibí un aporte por parte de Celis", insistió.

La jueza Lilia Carnero le recordó al edil varisquista que, según otros testimonios, Celis habría aportado dos millones de pesos en droga y en efectivo para la campaña de 2015 de Varisco y que estaba intentando cobrar ese dinero del municipio cuando fue detenido y cayó la banda.

El dirigente del MUR contestó que la campaña política se hace con aportes y actividades como "ventas de empanadas o pollos" y consideró "muchísimo" dinero el mencionado por la magistrada.

El edil agregó que, en cuanto al financiamiento de la política, muchas veces "empresas privadas te quieren hacer un aporte y lo hemos negado para evitar condicionamientos futuros", aunque trastabilló ante la repregunta del tribunal que le pidió precisiones sobre qué empresas o particulares lo habrían requerido. "No me acuerdo”, sugirió, y luego citó una empresa denominada “Dos Arroyos”, pero no aportó datos sobre las personas que la conducirían.