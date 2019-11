El entrerriano Galuccio suena para YPF pero se complicaría por su firma privada

E

l nombre del entrerriano Miguel Galuccio volvió a aparecer en escena como uno de los candidatos del Frente de Todos para hacerse cargo de la petrolera estatal YPF. Galuccio estuo al frente de la firma desde 2012 a 2016.

Con el fin del gobierno de Mauricio Macri, la figura del entrerriano volvió a surgir en el equipo de Albero Fernández, que asume la presidencia el 10 de diciembre. Según publicó Ámbito Financiero, el entrerriano fue propuesto por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y es bien visto desde el “albertismo”.

"Galuccio cuenta como activo para el próximo oficialismo, haber aceptado conducir la petrolera inmediatamente después de haberse renacionalizado; y cuando el destino económico y político que le aplicaría el kirchnerismo era una incógnita. Uno de los méritos de Galuccio fue haber levantado un muro entre las presiones políticas del oficialismo de entonces, y darle a la conducción de la empresa un perfil técnico y estrictamente profesional; alejando las intenciones de muchos dirigentes, especialmente de La Cámpora, que pugnaban por los apetitosos lugares del directorio. Galuccio, además, mantuvo una política de no intervención en polémicas y sólo habló de producción e inversión en el mercado petrolero local", dice el artículo que puede consultarse en la sección de Entre Ríos en los medios nacionales. Otro candidato al puesto que menciona la publicación es Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén.

Lo que dice el archivo Agosto, 2019 El petrolero entrerriano denunció a Macri





Su proyecto fue exitoso, al punto que en julio pasado, abrió su cotización en Wall Street, convirtiéndose en la primera empresa dedicada exclusivamente al proyecto neuquino. El propio Galuccio hizo sonar la campana de la Bolsa de Nueva York, sabiendo que había recaudado por esa operación unos u$s100 millones. “Celebramos ser el primer IPO (oferta pública de venta) para Vaca Muerta. Es un día importante para nosotros y para la Argentina que una compañía independiente pueda estar en la Bolsa de Nueva York...”, dijo, emocionado, ese día.

Además, se asegura que el problema ahora es que para muchos dirigentes del “albertismo”, no sería ético que un empresario de una empresa de servicios petroleros vinculada directamente a casi todas las compañías que operan en Vaca Muerta, sea luego director de una de las petroleras que la contrató. Y para Galuccio tampoco es hoy proyecto abandonar su creación privada. Así se lo hizo saber a Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro semisecreto (en Cuba) que mantuvo con la expresidenta y donde la ex jefa de Estado le manifestó que esa dualidad no era problema.