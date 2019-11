Gainza ratificó que quiere ser intendente

Rechazo por el golpe en Bolivia

El concejal del PRO ratificó ante INFORME DIGITAL su postura ante la crisis que vive Bolivia, aunque evitó cuestionar al gobierno nacional por no condenar el golpe de Estado. "Yo fui expreso: al momento que el ejército le pide al presidente que dimita su cargo, consolida un intento de golpe de Estado. Es una opinión particular y no involucro al partido en esto. Sí pido, como toda la comunidad internacional, elecciones libres y transparentes", resumió Gainza.