El Poder Judicial finalmente intervino en el caso de la ex candidata que pidió un golpe

inalmente, el Poder Judicial intervino en el caso de la ex candidata a gobernador del partido Ser, Tania Acebal, que deseó un golpe de Estado si en 2023 Máximo Kirchner era candidato a presidente. El comentario fue realizado en Facebook la semana pasada y generó polémica porque la dirigente, además de haber competido por la gobernación, es empleada judicial: concretamente del juzgado Civil y Comercial Nº 10.

El texto que la excandidata a gobernadora publicó en su cuenta de Facebook, decía: "Disculpen si a muchos les molesta lo que pienso, pero si para el 2023 ya largaron como candidato a presidente a Máximo Kirchner me encantaría un fatal golpe de estado para nuestro país. He dicho!! Y si hay un k herido por mis palabras, que se acostumbre o me blokee".

Tras la publicación, el coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, Marcelo Boeykens, ingresó una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Emilio Castrillón, para "hacer llegar a su conocimiento y a los efectos que estime pertinente, sobre las expresiones antidemocráticas difundidas en las redes sociales por la empleada judicial Tania Acebal", según reza el escrito.

Ahora se supo que se dispuso la intervención del área de Recursos Humanos y la Superintendencia N° 2 del STJ, a cargo de Esteban Simón. En paralelo, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentará una denuncia penal por incitar a la violencia.