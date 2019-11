Inician sumario a la candidata que pidió un golpe

E

l Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en reunión de Acuerdo, resolvió este miércoles iniciar un sumario administrativo a la agente judicial Tania Acebal por haber difundido públicamente expresiones contrarias al sistema republicano.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Ex candidata a gobernadora de Entre Ríos quiere un golpe en Argentina





Acebal, a través de una publicación en Facebook, deseó un golpe de Estado si en 2023 Máximo Kirchner era candidato a presidente. El comentario fue realizado en Facebook la semana pasada y generó polémica porque la dirigente, además de haber competido por la gobernación, es empleada judicial: concretamente se desempeña en el juzgado Civil y Comercial Nº 10.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Es empleada de la justicia la ex candidata que pidió un golpe





Este miércoles, el máximo tribunal provincial hizo saber que dispuso un sumario administrativo para la agente judicial. "El Alto Cuerpo consideró que tales afirmaciones serían violatorias de deberes del empleado judicial enumerados en el artículo 10 de la ley 5141 (estatuto del empleado judicial) y de disposiciones legales y constitucionales vigentes", se indicó en un comunicado difundido por la prensa del Poder Judicial.





La publicación de Acebal.

El texto que la excandidata a gobernadora publicó en su cuenta de Facebook, decía: "Disculpen si a muchos les molesta lo que pienso, pero si para el 2023 ya largaron como candidato a presidente a Máximo Kirchner me encantaría un fatal golpe de estado para nuestro país. He dicho!! Y si hay un k herido por mis palabras, que se acostumbre o me blokee".



Además de este proceso administrativo, la ex candidata deberá enfrentar una denuncia penal formulada por el gobierno por apología del delito.