Urribarri defendió la gestión de Bordet

l presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, bajó a una banca para hacer uso de la palabra en la sesión de este martes, en la que en el recinto se aprobó el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

La reacción, según el parte de prensa que el propio el gobernador “fue ante las críticas a su gestión como gobernador y a la del actual mandatario Gustavo Bordet por parte del diputado provincial Sergio Kneeteman y otros miembros de la bancada de Juntos por el Cambio”.

“Históricamente la retórica en la política tiene que ver con las circunstancias, con los vaivenes, con los contextos, pero no siempre va de la mano de la verdad”, acotó el ex mandatario y apuntó a Kneeteman: “No tengo dudas ni las tuve nunca en estos casi cuatro años, y así se lo expresé al gobernador, respecto de la estrategia que se estaba desarrollando no solo en nuestra provincia, sino en todo el país, para partir al peronismo en la mayor cantidad de pedazos posibles”.

Afirmó, luego, que “Kneeteman cumplió hasta el último día con su rol de meter cizaña. Pero no me voy a cansar de decir que a Bordet le tocó gobernar en las peores circunstancias que le tocaron a un gobernador peronista desde el 83 a la fecha”.

La deuda consolidada, según Urribarri

“Bordet por ahí hay cosas que no podía decir y creo que a su verdadero sentimiento lo estuvimos viendo en estos últimos meses cuando reveló el corset y la presión que tuvo del gobierno nacional”, continuó Urribarri, antes de leer un fragmento de una entrevista al actual mandatario publicada en enero de 2016 en un diario provincial respecto de la deuda pública entrerriana.



“Es la deuda consolidada, la deuda que se ha ido acumulando. Si uno la toma y la compara con el resto de las provincias se advierte claramente que Entre Ríos está en la media nacional. También es muy importante confrontar lo que significa la deuda sobre el porcentual respecto del presupuesto total y 13 mil millones está aproximadamente en la mitad de lo que es el presupuesto de la provincia, cuando en otras épocas, recuerdo en 2003, la totalidad del presupuesto estaba ocupado por la deuda”, citó.



“Bordet estaba afirmando de manera contundente que este ex gobernador -que decían, y algunos aún dicen, que había fundido la provincia- había reducido la deuda en un 50 por ciento”, completó Urribarri. “Basta con ese latiguillo. Ya pasaron las elecciones nacionales y las provinciales. Los seres humanos, a veces de un mismo partido político, competimos, ganamos, perdemos, pero hay momentos en los que aparece el hombre sincero, cabal, que da cifras”, expresó.

El recuerdo a cuando Bordet elogió la herencia

Más adelante, Urribarri se retrotrajo a diciembre de 2015, cuando Bordet pronunció su discurso de asunción. “Nos despedíamos de la gestión y asumía el actual gobernador, a cuyas iniciativas siempre apoyamos en este recinto. Se me inflaba el pecho cuando dijo que éramos otra provincia, con otra realidad, otra perspectiva y otra consideración gracias a Sergio Urribarri”, indicó el presidente del cuerpo.

Luego volvió a citar: “Hoy Urribarri concluye su mandato con una Entre Ríos con un producto bruto geográfico per cápita casi igualado con Santa Fe y Córdoba, con el mayor desarrollo vial del país, con 154 escuelas nuevas, con 117 escuelas públicas con régimen de jornada extendida, con 40 mil becarios por año, con la mayor red de gas de todas las provincias argentinas, con un 73 por ciento de hogares con cloacas y un 93 por ciento con agua de red, con 15 mil viviendas y soluciones habitacionales, con miles y miles de metros de calles asfaltadas en cada ciudad y cada pueblo, con acceso nuevos, con un desarrollo de electrificación rural, con la garantía del aprovisionamiento eléctrico por 20 años con la estación transformadora de 500, con el innegable crecimiento turístico que nos lleva a ser en algunas fechas el segundo destino nacional, con niveles de consumo popular y bienes durables que expresan el fortalecimiento de la economía familiar y el progreso de la clase media. Son el sello indeleble del gobierno de Sergio Urribarri”.