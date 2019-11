Alasino le tiró un palo a Alberto Fernández

E

l ex senador nacional por Entre Ríos, el peronista Augusto José María Alasino, participó el pasado 17 de noviembre de un encuentro en el PJ de Concordia por el Día del Militante. A la actividad fue invitado por Juan Carlos "Calucho" Cresto, ex intendente y padre del actual jefe comunal.

Lo cierto es que la presencia de Alasino no pasó inadvertida por algunos militantes que conocían de su respaldo al rionegrino Miguel Ángel Pichetto, que en las últimas elecciones integró la fórmula como vice de Mauricio Macri.

Alasino defendió la estrategia de Pichetto de ser vice de Macri. (Foto de archivo).

En determinado momento, la incómoda pregunta surgió entre los presentes y el ex senador nacional se defendió y aprovechó para tirarle un palo al presidente electo, Alberto Fernández, a quien consideró "siempre el ayudante de alguien".

“Un militante que estaba atrás de todo me preguntó a quién voté y criticó mi apoyo a Pichetto. Pero, más allá de eso, no pasó absolutamente nada. "Ha sido una de las veces que más fotos me he sacado en mi vida”, recordó Alasino, según consignó Diario Río Uruguay.

Enseguida, aseguró que con Cristina Fernández "nunca tuve que ver, pero la respeto porque es una ex presidente” y sobre Alberto Fernández, sentenció: “Tampoco tengo nada que ver, al contrario, considero que siempre fue el ayudante de alguien”.