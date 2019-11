La despedida filosófica de un intendente entrerriano

E

l intendente de Diamante, Lénico Aranda (Cambiemos), pronunció uno de sus últimos discursos al frente del Palacio Municipal de la Ciudad Blanca en un acto por el Día de la Tradición. El radical será relevado por el peronista Juan Carlos Darrichón el 10 de diciembre y comenzó su tiempo de despedida con una oratoria llamativa.



Desde el escenario y quizás conmovido por el ocaso de su mandato que inició en diciembre de 2015, tal vez embargado por cierta emoción y arrastrado por reflexiones sobre la naturaleza humana, Aranda emprendió una serie de citas que atribuyó a distintos filósofos de la Grecia Antigua.



Al referirse a “la humildad, hablando de tradición”, el radical recordó que “ya lo decían grandes filósofos de aquella época, de la Grecia, con Sócrates, Platón, Descartes (SIC), Empédocles, y muchos filosos (SIC) más, que hablaban del ser humano que mantenía los valores vivos, con humildad”.



Cabe aclarar que la inclusión de Descartes en el racconto de los pensadores griegos es errónea, ya que el padre del racionalismo occidental nació en Francia en 1596 y falleció en Suecia en 1650. Los demás aludidos vivieron, ciertamente en Grecia, pero antes del año Cero, con el que comenzó a contarse nuestra era a partir del nacimiento de Cristo.



Aranda incluyó a Descartes (der.) entre Sócrates, Platón y Empédocles (de izq. a der.)



Luego, el jefe comunal diamantino, que es profesor de Educación Física, dejó atrás a los padres de la filosofía y pasó a citar a uno de los más grandes escritores argentinos. Dijo que “hablaba también (Jorge Luis) Borges que no se necesita trascender haciendo cosas para después contarlas. Al humilde, a los artistas, seguramente les encanta tocar y solamente para la gente que lo escucha”, advirtió.

En sus cavilaciones de despedida el intendente radical también sugirió que “habla mal de un ser humano hacer alguna actividad para poder criticar al otro. Pero habla muy mal de quien critica a otro ser humano”.

Y remató su momento filosófico con “lo que decía Atahualpa (Yupanqui): el hombre es hombre por ser hombre y por respetar los valores y por hacer conocer las distintas tradiciones de las distintas provincias”.

No pocos entre quienes asistieron a las meditaciones del intendente no pudieron evitar recordar la famosa frase del ex presidente Carlos Saúl Menem, quien destacó alguna vez que su libro favorito eran "las obras completas de Sócrates", aunque del pensador griego no se conoce ninguna obra escrita, siendo su pensamiento transmitido por la pluma de su alumno Platón.





Derrota

Aranda no intentó un nuevo período en la intendencia de la Ciudad Blanca en las recientes elecciones locales. Apuntó a la Legislatura provincial y se presentó en la interna de Cambiemos por la candidatura a senador departamental.



Sin embargo, en las primarias del 14 de abril fue derrotado por su correligionario Omar Schild, actual representante de Diamante en el Senado provincial, quien fue nuevamente el candidato de Cambiemos el 9 de junio. Finalmente, Schild perdió contra Claudia Gieco, y la ex intendente diamantina será la senadora del departamento a partir del 10 de diciembre.

