Zuchovicki en Paraná definió cómo termina Macri y cómo empieza Fernández

l experto en mercados financieros Claudio Zuchovicki disertó en Paraná en el marco de la jornada Perspectiva, organizada por el grupo Familia Bercomat. El Gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas se refirió en declaraciones a INFORME DIGITAL a la actualidad del país, a días del final del gobierno de Mauricio Macri y el comienzo de la gestión de Alberto Fernández.

En relación a la política de Cambiemos en los últimos años para el sector de la construcción, Zuchovicki consideró que “hay muchas cosas que fueron muy buenas: inversión en infraestructura, Participación Público-Privada, la idea de mejorar la base, cloacas, etcétera”.



Sin embargo, observó que “hubo cosas muy malas, porque si cargo de impuestos al comprador no puede comprar, entonces de qué te sirve la inversión y las cosas que hiciste. De qué sirven las rutas si después están vacías, construir si después nadie puede pagar el alquiler”, graficó.

Además, el especialista en finanzas notó que “desde el mundo consumidor la gente estuvo enojada, por algo votó como votó”, aunque destacó que “por el lado de la infraestructura, nunca vi crecer tanto un país como en estos años”.



“Muchos dicen: la gente no come cemento. Pero el cemento contrata gente y es la gente que más necesitás contratar, la que más se incluye”, advirtió Zuchovicki.

Por otro lado, respecto de las perspectivas para la construcción de cara al inicio del gobierno del Frente de Todos, el también docente universitario y conductor de radio y televisión señaló que “tiene un incentivo enorme”.

“Hoy no hay mucha alternativa de inversión. Al no poder comprar dólares, una sociedad o empresa lo más probable es que quiera reinvertir como puede, en su propio sector, en remodelar la oficina, la cocina, etcétera. Estás ante una oportunidad”, remarcó Zuchovicki.



“En el corto plazo vas a tener un rebote importante. El tema es que se extienda en el largo plazo”, resaltó el trader.

“Un país no se desarrolla si no hay gente que invierta: el inversor es una buena palabra, no mala”, insistió el gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Finalmente, consultado sobre el anuncio de la creación del ministerio de Vivienda para el mandato de Fernández, entendió que “el título es simbólico. El tema es qué hacés y si la gente te cree e invierte. A veces veo mucha burocracia”, alertó.



Jornada

"Economía y construcción. Dónde estamos hoy y hacia donde nos dirigimos bajo un nuevo escenario político”, fue el nombre de la jornada estará a cargo de Zuchovicki, definida por Bercomat como “un escenario de actualización dedicado a los protagonistas de la cadena de valor de la construcción: arquitectos, ingenieros, desarrolladores, constructoras, profesionales distribuidores e inmobiliarios”.