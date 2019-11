Viernes 22 de noviembre de 2019 | Política

Cresto defendió a Alasino y recordó que Busti apoyó a De Angeli

Dijo que el ex senador nacional se equivocó al apoyar la fórmula Macri-Pichetto, pero destacó que lo "importante es que se reconozcan los errores". En ese punto, evocó que el ex gobernador "casi lo hace gobernador" al ex ruralista.