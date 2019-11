El PRO se queda con el bloque

L

a UCR le cederá al PRO la presidencia del bloque de senadores provinciales para el próximo período, que comienza el 9 de diciembre con la sesión preparatoria de la Cámara Alta y la jura de los representantes departamentales electos, actos previstos para las 11 en el recinto.



INFORME DIGITAL reconstruyó que hay consenso en la bancada de Cambiemos entrante para que Francisco Morchio (Gualeguay) sea el jefe del bloque, pese a que será el único senador del PRO y que el radicalismo logró tres bancas en las elecciones provinciales del 9 de junio.



Morchio además es presidente del PRO en la provincia mientras Gustavo Hein –intendente de Basavilbaso y diputado nacional electo- está de licencia en el cargo partidario. El gualeyo, en tal carácter, viene de participar de la cumbre del partido en la Quinta de Olivos este fin de semana, donde Mauricio Macri ratificó que quiere ser el líder de la oposición durante el mandato de Alberto Fernández.



Morchio es el único senador del bloque actual de Cambiemos que permanecerá en la Cámara Alta provincial a partir del 9 de diciembre. Ya condujo la bancada en 2017, como resultado de la rotación en la presidencia acordada entre los senadores antes de comenzar el período legislativo que ahora termina. Recibió el mando de parte del radical paranaense Raymundo Kisser y se lo transfirió, en 2018, al peronista de Victoria, Roque Ferrari, quien este año lo delegó en el radical nogoyaense, Beltrán Lora.



La oposición se verá menguada en el recinto. De las siete bancas que tuvo estos años –arrancó con ocho pero el talense Héctor Blanco se fugó al oficialismo-, Cambiemos pasará a contar sólo con cuatro.



El macrista Morchio será el jefe de los tres radicales electos: Gastón Bagnat (Victoria), Omar Migueles (Tala) y Rubén Dal Molin (Federación). INFORME DIGITAL supo que los cuatro ya tuvieron algunas reuniones para conocerse y plantear algunos objetivos legislativos.



Un dirigente al tanto de las conversaciones afirmó que los correligionarios consideran al macrista el líder natural del bloque, porque ya cuenta con experiencia legislativa e incluso tiene diálogo con el gobernador Gustavo Bordet.



Lo que falta resolver en el bloque opositor entrante es quién ocupará la vicepresidencia segunda de la Cámara, un puesto tradicionalmente ofrecido a la oposición y que sigue en la línea de sucesión a la presidencia –que ejercerá Laura Stratta como vicegobernadora- y la vicepresidencia primera, que queda para el oficialismo.



“Eso se resuelve fácil porque los otros tres tienen experiencia política: Migueles viene de ocho años como intendente; Dal Molin viene de ser secretario de Gobierno y ha trabajado en secretaría parlamentaria; y Bagnat manejó la Anses en Victoria estos años”, adelantaron desde el entorno del bloque.



Los senadores electos también discutieron también cómo encarar el Senado que viene, donde Cambiemos ya no contará con el poder, no sólo de condicionar alguna votación que requiera mayoría especial (dos tercios) sino siquiera de dar o no quórum, como sí fue estos años de siete bancas.



La misma fuente adelantó que el disminuido poder en la Cámara Alta buscará ser contrarrestado con una mayor coordinación con los diputados, donde la oposición acrecentó su representación (de 11 bancas pasa a tener 14), para plantarse con más firmeza ante un oficialismo que dominará el Senado con mucha más facilidad, donde el PJ tendrá 13 de los 17 votos.

