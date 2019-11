El PRO también quiere el poder en Diputados

S

on días de definiciones para saber cómo se repartirá el poder en la Legislatura provincial a partir del 10 de diciembre, es decir con las nuevas composiciones de las cámaras de Diputados y Senadores surgidas de las elecciones provinciales del 9 de junio.



Como viene registrando INFORME DIGITAL, en la Cámara Alta el PRO se quedará con la jefatura del bloque Cambiemos, que permanecerá unificado pero se achicará a la mitad: Francisco Morchio, de Gualeguay, será el jefe de los radicales representantes de Victoria, Federación y Tala.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 El PRO se queda con el bloque

En dicho recinto aún no está resuelta la conducción del oficialismo. Los senadores electos por el peronismo se debaten entre resolverlo por consenso o acatar el nombre que disponga el gobernador Gustavo Bordet. Por lo bajo se señala al concordiense Armando Gay para capitanear la tropa del PJ.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Qué se dice de la conducción del Senado

En Diputados es casi un hecho que el actual jefe del bloque peronista del Senado, Ángel Giano, sea el presidente de la Cámara. Para el liderazgo de la bancada oficialista, en tanto, son candidatos José Cáceres, Juan Reynaldo Navarro y Julio Solanas.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Definiciones sobre la nueva Cámara de Diputados

En este mismo recinto transcurren jornadas de ajetreo adentro de Cambiemos por el futuro de la bancada. Este lunes hubo un primer encuentro de los diputados electos para avanzar en definiciones. La primera, que todos admiten, es que se trabajará con un interbloque. La segunda, la que genera más tensión, es quién será el jefe de los 14.



Acuerdos



En declaraciones a INFORME DIGITAL, el reelecto Esteban Vitor (PRO), que encabezó la lista en junio, confirmó las decisiones de la reunión de este lunes en Viale. “El radicalismo nos transmitió que va a hacer un bloque y se avanzó en que vamos a ser un interbloque, formado por dos bloques o tres. No se sabe si (Juan Domingo) Zacarías va a estar en el mismo bloque con nosotros o si va a hacer uno aparte”, reseñó.



El dirigente del Movimiento Social Entrerriano, de extracción peronista, es el único diputado que no fue electo por el PRO o la UCR. Vitor confirmó que lo quieren en el bloque macrista.



“Nosotros lo invitamos. Él tiene una excelente relación con el ministro (Rogelio) Frigerio”, sugirió el diputado y titular del PRO Paraná.

La decisión del actual funcionario de ANSES no es menor. Si se incluye en la bancada PRO empata los bloques, que quedarían en siete diputados cada uno. Si no, el bloque de la UCR tendrá siete miembros, el del PRO seis, y Zacarías su unipersonal.

Lo que dice el archivo Junio, 2019 Qué entrerrianos están con Pichetto

Por otra parte, el diputado macrista precisó que en el encuentro se delegó en él mismo y en el radical Julián Maneiro la redacción de un “borrador de funcionamiento” para establecer algunas reglas de convivencia.



El decálogo se haría “para ser claros, empezar de una manera y que después no se parta el bloque, que no haya diferencias, y para definir cómo se toman las decisiones, las votaciones y demás”, contó Vitor. Una vez consensuado, el documento se presentará a las autoridades de la Cámara, porque técnicamente el interbloque no existe en el reglamento de la Legislatura entrerriana.





Vitor aseguró, en tanto, que la presidencia del interbloque es un asunto pendiente, y le restó voltaje político. “Primero tenemos que ponernos de acuerdo en todas las reglas de funcionamiento, firmarlas los 14 y después elegir las autoridades”, antepuso.



El legislador de Paraná sí confirmó que se acordó que el cargo “va a ser rotativo”, es decir que un año lo ejercerá uno de los partidos y al siguiente lo ostentará la otra fuerza.



Además, Vitor recordó que Cambiemos tendrá la vicepresidencia Segunda de la Cámara, para balancear el poder. “Creo que no va a haber inconveniente: si un partido tiene la presidencia del interbloque, el otro tiene la vicepresidencia Segunda de la Cámara”, resumió, y completó: “es fundamental trabajar los 14 juntos, incluso quedamos en que las reuniones van a ser todos juntos”.



Puja



Sin embargo, INFORME DIGITAL supo que la intención del PRO es quedarse con la presidencia del interbloque. Extraoficialmente, en el entorno del bloque macrista aseguran que pelearán por conducir la bancada de 14 integrantes.



Señalan dos elementos centrales para sostener la pretensión. El primero, que son el único bloque opositor que cuenta con diputados reelectos (Vitor, Ayelén Acosta y Martín Anguiano), mientras que los siete radicales que llegan a la Cámara son nuevos, al igual que Zacarías.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2019 Los legisladores que se quedan y los que se van

Además, recuerdan que el mando de la bancada de Cambiemos en la Cámara Baja estuvo estos años en manos de la UCR. Primero lo ejerció Sergio Kneeteman y luego, cuando se dividió, lo tomó Alejandra Viola, que pese a su afinidad con el PRO siguen considerando radical.



Los macristas consideran que llegó su turno de mandar en la tropa opositora. Se proponen intentarlo primero con un acuerdo pero, “si no hay otra, van a plantear votar”, indicaron cerca de uno de los legisladores electos.



El interbloque Cambiemos estará conformado de la siguiente manera:



UCR:



1- Gustavo Cusinato



2- Lucía Varisco



3- Julián Maneiro



4- Sara Foletto

5- Gracia Jaroslavsky

6- Uriel Brupbacher

7- Eduardo Solari

PRO:

1- Esteban Vitor

2- Martín Anguiano

3- Ayelén Acosta

4- Nicolás Mattiauda

5- Manuel Troncoso

6- Jorge Satto

7- Juan Domingo Zacarías (si no hace el unipersonal Movimiento Social Entrerriano)