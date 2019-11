¿Laurito se anota para el 2023?

E

l 10 de diciembre, José Lauritto se despide como intendente de Concepción del Uruguay, que gobernó en dos periodos: 1999 a 2003 y de 2015 a 2019. Ya en febrero de este año había adelantado que no competiría por ningún cargo este año. Ahora, en su reemplazo asumirá su vice, Martín Oliva, quien ganó las últimas elecciones del 9 de junio.

Lauritto dice que no hubiera aceptado la vice y que se retira

En ese marco, el jefe comunal saliente aseguró que no sabe qué lugar ocupará en el futuro, pero aclaró que no se retira de la vida política. ¿Se anotará para la carrera por la gobernación de 2023? De momento, el uruguayense de 68 años dejó la puerta abierta.

"Lo digo con sinceridad, no sé qué voy a hacer. Lo que sí tengo claro es que no voy a volver a ser intendente"

"Lo digo con sinceridad, no sé qué voy a hacer. Lo que sí tengo claro es que no voy a volver a ser intendente, porque me comprometí el 10 de diciembre 2015 a que se generara un espacio dentro de mi espacio. Mi viceintendente va a ser intendente, y para mí es una gran alegría", indicó, en una entrevista con Canal 9.