Reconoce que la gestión fue un fracaso

pocos días del final de su mandato, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante Josefina Etienot analizó una tumultuosa gestión que la tuvo enfrentada con su compañero de fórmula, el intendente Sergio Varisco. Es que a medida que fueron pasando los meses y las causas judiciales fueron arrinconando al intendente, Etienot se fue convirtiendo en un escollo para la gestión municipal y prácticamente obró como una dirigente de la oposición aunque siempre dentro de Cambiemos buscar modificar las cosas "desde adentro".



"Estábamos pensando en hacer un informe de gestión, aunque todo fue transparentado, como para valorar lo que hicimos, pero nuestros logros se diluyen en una municipalidad que tiene un contexto triste", relató Etienot en dialogo con FM Universidad.

"El contexto con el que dejamos la Municipalidad es muy lejano del propósito inicial de querer ser mejores. Miro para atrás y una siente que fue un fracaso"



En esa línea, explicó como fue el camino de 4 años de gestión enfrentada con su propio compañero de fórmula: "Transité los cuatro años de gestión bajo el dilema si seguir o no. Si esto se cambia desde adentro o si cuando a uno no le gustan las cosas se tiene que ir. En el contexto del avance de las sospechas sobre la comisión de delitos. Quiero aclarar que a pesar de esto, para mi fue un honor viceintendenta y presidenta del HCD".

"Hemos logrado la reducción de la planta permanente del Concejo Deliberante, no hemos cubierto ninguna de las vacantes que se generaron y se redujo en un 33%. No hay contratados con expectativas, son contratados políticos que saben que terminan ahora y ninguno fue engañado en su buena fe ni aprovechado su trabajo en términos electorales", apuntó Etienot en clara referencia a los contratados despedidos por Varisco durante el 2019.

Destacó la capitalización del Concejo con dos propiedades que "han reducido el costo operativo" y la capacitación de los recursos humanos que "más allá de las diferencias, todos los concejales han coincidido en la labor de todos los empleados del Concejo".

Luego se refirió a los ideales que la llevaron a apostar a Cambiemos y aceptar el pedido de Rogelio Frigerio para que sea viceintendenta. Sin embargo, según la viceintendenta, la realidad dista mucho de aquellos objetivos trazados en el inicio: "El contexto con el que dejamos la Municipalidad es muy lejano del propósito inicial de querer ser mejores. Miro para atrás y una siente que fue un fracaso. Más allá de la apertura que le hemos dado al Concejo".

Puntualizó en 3 objetivos particulares del Concejo Deliberante: "La apertura y transparencia; el trabajo en equipo; y la institucionalidad". "Hemos logrado un salto de calidad, este Concejo ha sido protagonista de muchos excándalos pero también de muchas cosas buenas. Esperemos que sea un piso para seguir creciendo y mejorando".



"Las viejas prácticas se comieron el sistema y los mecanismos de anticuerpos no fueron suficientes. Si medimos en términos de calidad institucional, la bolsa y la espada la tenía una sola persona y ahí se terminaba. Así fueron los 4 años y no hubo capacidad de discusión", lamentó Etienot. En esa línea, agregó: "Fue innumerable la cantidad de informes que se presentaron en el HCD sin que haya sido siquiera contestado. No se pudo".

Luego, analizó todo lo que fue pasando antes de que la situación se haga más dramática en el último año: "Hay 7 causas judiciales en trámite, un concejal detenido por narcotráfico, otra concejal acusada de colgarse de la luz, otro liberado por falta de mérito en una causa por narcotráfico. Todo esto no tuvo respuesta y cuando explotó todo, nos preguntamos que fue lo que pasó. Cuando vos no resolves los problemas que se plantean, te conducís a una crisis. El sistema democrático de Paraná perdió eficiencia a los fines de poder frenar o contrarrestar lo incorrecto".

"Esto no se corresponde por la ley, la norma está en otro lugar. Son cuestiones básicas que tuvieron que ser judicializadas al punto tal que la Justicia le dijo al intendente que tenía que juntar la basura. Sin embargo, estas cosas ocurrieron", fustigó, según reprodujo Análisis.

En esa línea, apuntó contra la clase dirigente y un sector de la ciudadanía: "La ciudad de Paraná debe hacer autocrítica para cambiar estas condiciones que nos llevan al estancamiento, necesitamos transformar esto entre todos. Tenemos una gran parte de la ciudad de Paraná que es sobreviviente, estoy hablando de todos los otros, de los que tenían la posibilidad de generar el cambio y que sabiendo, fueron indeferentes".