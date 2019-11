Pelea por los nuevos cargos en el Senado

N

o hubo quórum este jueves en la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, donde el oficialismo pretendía ratificar a las autoridades y avanzar con designaciones en distintos organismos a 12 días de dejar el poder.

Al encuentro solamente asistió un puñado de oficialistas, entre ellos el senador radical Eduardo Costa, quien fue presidente de la comisión. El peronismo le hizo el vacío al enceuntro y frustró los planes del macrismo. Entre los vocales por el PJ se encuentra la senadora nacional por Entre Ríos, Sigrid Kunath, cuyo mandato vence en diciembre.

El temario incluía la designación del titular de la Defensoría del Público, y el “inicio del procedimiento de propuestas” por parte del Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. y el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).



Previo a la reunión, el diputado nacional Pablo Carro (FpV-PJ) había denunciado un “manotazo de ahogado” en “políticas de comunicación”. “Cambiemos pretende resolver en tiempo de descuento, forzando decisiones que no resisten legitimidad ni procedimientos, vía la Comisión Bicameral Audiovisual y TIC”.



“Nuestro Bloque no avala la convocatoria ni el temario apresurado para cualquier decisión que comprometa la diversidad y el pluralismo en las comunicaciones. Vamos a recuperar la institucionalidad, el pleno y transparente funcionamiento del @ENACOMArgentina, de la @DefdelPublico”, había expresado por Twitter el cordobés.



En tanto, luego de fracasa la reunión, Carro celebró: “Hoy logramos desarticular la jugada de Cambiemos para quedarse con el control de las telecomunicaciones. Ya no es tiempo para oportunismos, desde el 10 de diciembre la comunicación volverá a ser un derecho de todos y todas”.