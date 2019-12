Repercusiones de las polémicas declaraciones de Castrillón

E

l presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, expresó en un audio de WhatsApp que se viralizó en los últimos una serie de fuertes denuncias sobre la relación entre el poder político y el judicial en la provincia. Fue al explicar sus argumentos para no presentarse nuevamente para la presidencia del STJ, cargo para el que finalmente fue elegido Martín Carbonell.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2019 Carbonell fue elegido presidente del Superior Tribunal de Justicia

"Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos", se despachó Castrillón. Luego, en declaraciones periodísticas volvió a referirse al tema y ratificó sus controvertidas expresiones. "No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos, para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien (y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos", advirtió.



Castrillón sentenció que que el sentido de sus expresiones "es el que siempre he tenido de lo que he considerado la manipulación de causas, investigaciones penales, en lugares donde incide la posibilidad de favores".

En cuanto al funcionamiento de la Justicie entrerriana habló de "movimiento lento, de tortuga" en cuanto al avance de causas de corrupción.

Lo que dice el archivo Agosto, 2019 Investigan insólito robo de pruebas

El titular del STJ apuntó con dureza al Ministerio Público Fiscal, en un tiro por elevación al Procurador Jorge García, y dijo que "yodas las semanas, como mínimo, existe una nota sobre las causas y denuncias de corrupción en la provincia de Entre Ríos. Durante mi mandato no existió ninguna de esas denuncias que llegase a juicio; o no están las pruebas o no saben dónde buscarlas y no las terminaron o se especula con los tiempos. Esa es una reflexión mía", consideró.



"Las denuncias más importantes, como la de los `Contratos Truchos´ y otras, no han sido investigadas; las que nombra son causas contra directores de segunda"

"Si me tocara el tema de los `Contratos Truchos´ yo te lo determinaría en no más de un mes qué contrato es trucho y qué contrato no lo es, quédate tranquilo que te lo termino" lanzó en referencia a la investigación del expediente por los contratos legislativos, que se ventiló hace más de un año y medio.

"Operadores"

En la entrevista en radio De la Plaza, el presidente saliente del máximo tribunal provincial arrojó que "hay que ser conscientes de que hay operadores, amigos y demás que se si controlara los teléfonos de enlace que tienen con otros, muy fácil se determina. No se puede controlar porque lo tiene el Procurador, pero si se pediría a la Corte Suprema o a la Ministra Bullrich, hoy, se conseguiría".

"Mi mensaje claro es que hay personajes que juegan con la vendida de nexos y operaciones entre los Poderes del Estado"

El titular del STJ apuntó indirectamente a la ministra de Gobierno y Justicia, rosario Romero, y aseguró que "el nexo con la Procuración está claro quién es y es amiga tuya", le dijo al periodista Daniel Enz que lo entrevistaba. "En lo que respecta al Poder Judicial, ninguno de los funcionarios de (el gobernador Gustavo) Bordet tiene injerencia, excepto una. A favor o en contra, manejando los tiempos (de las causas)", soltó.

Lo que dice el archivo Marzo, 2019 Castrillón volvió a hacer pedidos a Bordet y legisladores

En cuanto a su frase respecto de las mafias, Castrillón explicó: "Yo considero que todo lo que es vender influencias, vender espejitos de colores, tratar de manejar lo que no corresponde que manejen y que debe mantener la independencia, es una actitud mafiosa. Si hay independencia, hay independencia. Si te toca, te toca; todos somos iguales frente a la ley y todos tenemos los mismos tiempos conforme las complejidades que tengan las causas", disparó.



Respecto de la posibilidad de continuar en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Castrillón explicó que "con ese nexo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no sigo un minuto más en la Presidencia".

"Estoy en total desacuerdo y no soy quien para modificar el nexo, entonces yo no estoy un minuto más en la Presidencia"

Silencio oficial

Luego e las explosivas declaraciones del juez, según consignó la agencia APF, en el ministerio de Gobierno se negaron a dar una respuesta. Asimismo, el diputado Diego Lara, titular del Jurado de Enjuiciamiento, órgano con poder para juzgar la conducta de fiscales que estarían bajo la supuesta manipulación que denunció Castrillón, expresó que el Jury “actúa en el marco de su competencia por denuncia que se formule”.

Así, se necesitaría que se realice una formal presentación para el inicio de una investigación sobre la conducta del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el órgano que agrupa a jueces y fiscales de toda la provincia, también fue consultada y rechazó contestar: “No nos expresaremos”, dijo. En tanto, Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de la provincia, afirmó que se reuniría con otros integrantes de la institución para “consensuar una declaración”.

Senador "preocupado"

Desde la política, el senador electo por el departamento Federación, Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio), dijo estar "preocupado" por las declaraciones de Castrillón. “No podemos dejar pasar por alto estas manifestaciones, debemos estar atentos en defensa de la independencia de los poderes del Estado. Me preocupa que Castrillón diga o haya dejado entrever que hay influencias políticas para retrasar y entorpecer los procesos judiciales en innumerables causas de corrupción en el Estado, si esto es así, debemos estar atentos, en defensa de la democracia y la República”, enfatizó en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL.

El legislador radical electo recordó que, durante el acto de proclamación de autoridades que se realizó en el Centro de Convenciones de Paraná, Castrillón mencionó la necesidad de una reforma política. “Creo en la necesidad de esta reforma y pienso que, si lo que afirma quien hasta hace unas horas era la máxima autoridad en el Poder Judicial, y más, sabiendo que Castrillón fue responsable de la última reforma que se hizo, debería estar en agenda del oficialismo”, indicó.



Para Dal Molín, “es imprescindible acercar al ciudadano común en esta discusión. Son pocos los que entienden de que se trata, son pocos los que conocen de la verdadera dimensión de las modificaciones que deben realizarse, por cuanto, al menos en mi caso, trataré de organizar asambleas, charlas y cursos, para nutrirnos de los actores sociales y políticos en este sentido”, anticipó.