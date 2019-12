Cambiemos quiere que García se investigue a sí mismo

L

a diputada nacional por Entre Ríos, Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) consideró que el Procurador General Jorge Amilcar García debería iniciar una investigación de oficio por las declaraciones que realizó el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, quien habló de “manipulación de causas” y de “investigaciones penales en lugares donde incide la posibilidad de favores”. El problema es que es el propio Jefe de Fiscales quien está siendo acusado.

La legisladora radical entendió que el Jefe de los Fiscales debe iniciar una investigación de oficio sobre los dichos del titular del STJ. “Me preocuparon mucho las declaraciones de Castrillón. Ante estas declaraciones que hizo el presidente del Superior Tribunal, mínimamente el Procurador General debería tomar esas declaraciones y hacer las investigación que correspondan, porque de lo contrario quedamos en un chisporroteo que lo único que hace es confundir a la sociedad”, dijo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.



A su vez, señaló que no es la primera vez que se habla de connivencias entre un sector del poder político y del Poder Judicial: “Lo vemos cuando hay algunas causas que no se mueven. Ahora, si está diciendo el presidente del Superior Tribunal, me parece que eso le pone una cuota de mucha más gravedad al tema”.

Kisser: “Lo que dijo Castrillón desnuda una realidad”

Por su parte, el senador provincial saliente de Cambiemos, Raymundo Kisser, también entendió que los dichos de Castrillón son alarmantes. No obstante, aclaró que no le sorprendió que lo haya puesto de manifiesto.

“No nos sorprenden las declaraciones porque conocemos lo frontal que siempre ha sido. Cuando se lo nominó para la presidencia del STJ, hace dos años atrás, dije que en el Poder Judicial iba a saber un antes y después de Castrillón. No me imaginé que podía tener esta salida a los dos años, me imaginé un Castrillón de cuatro años”, sostuvo el legislador.

En cuanto a las manifestaciones públicas de Castrillón contra el Procurador y la ministra Romero, Kiiser dijo: “Es fuerte pero desnuda una realidad. Acá pongamos las cosas en su lugar: quien tiene la política criminal es el Ministerio Público Fiscal. Además, tiene un poder tremendo. En materia penal todos los procesos de corrupción que son sensible en la sociedad y afecta al sector político y empresarial, pasa por sus manos. Lo que dice Castrillón nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Acá hay causas que demoran eternamente, que no avanzas”, planteó el senador saliente en diálogo con el programa Puro Cuento.

En ese marco, recordó que por una denuncia de su autoría se condenó por negociaciones incompatibles con la función pública al extitular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa, pero que otra denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito no tuvo avances.

No obstante, señaló que en otras causas de mayor peso político las demoras son considerables y alarmantes. “Los convencionales, en 2008, no pensaron que Jorge García iba a ser fiscal con ese poder, con esas facultades”, planteó, rememorando la labor de los convencionales constituyentes que reformaron la Constitución de Entre Ríos en 2008 y crearon el Ministerio Publico Fiscal.

“Hay causas recientes de alto contenido social como las 800 viviendas mal construidas, y yo pregunto: ¿ahí no hubo corrupción, descuido o incumplimiento de deberes funcionarios públicos que no controló lo que las empresa estaban haciendo? Hace un año hice la denuncia”, resaltó Kisser, aludiendo a la denuncia que formuló a fines de 2018 para que se investigue la construcción de viviendas en el Área Paraná, correspondientes a las 250 viviendas en San Benito, 250 Viviendas en Colonia Avellaneda y 300 en Paraná.

A su vez, también refirió que se viene postergando la fecha del juicio del llamado “sueño entrerriano”, en el que se acusa al exgobernador y diputado provincial mandato cumplido, Sergio Urribarri, de diferentes delitos contra la Administración Pública.

En ese marco, el legislador radical también cuestionó que se hayan perseguido causas insignificantes, como la causa del medidor de luz en la que fue absuelto el exintendente de Gualeguay, Luis Erro. “Es para distraer la atención de la gente, mientras tanto los peces gordos pasan por la red como si nada”, dijo el dirigente.

Finalmente, consultado si está de acuerdo con ponerle un límite a las facultades de la Procuración, sostuvo: “Necesitamos un Colegio de Abogados más atento, porque no es fácil para un ciudadanos de la calle ver por qué una causa demora y otra no. Acá habría que tener una vigilancia y si no funciona habría que hacer el jury al Ministerio Público Fiscal. Hay una discrecionalidad y una arbitrariedad. Hay un esfuerzo tremendo por una causa de bagatela y estamos dejando que prescriban causas importantes donde se hizo un daño tremendo al Estado”.