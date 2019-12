García contestó que lo judicial no se dirime en los medios

García -izq.- aseguró "no politizamos por fuera del Derecho" y apuntó a Castrillón.

l procurador Jorge García tomó juramento al fiscal de la Paz, Oscar Alberto Sobko, en los Tribunales de Paraná y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje en respuesta a las declaraciones efectuadas en los últimos días por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, que lo habían desacreditado e incluso puesto bajo sospecha.



Antes de dejar la presidencia del STJ, que asumirá Martín Carbonell, Castrillón provocó revuelo en Tribunales y Casa de Gobierno al hablar de vínculos entre los poderes Ejecutivo y Judicial -en particular apuntó al Ministerio Público Fiscal- que repercutirían en el avance o no de causas de corrupción. "Hay operadores, amigos y demás que se si controlara los teléfonos de enlace que tienen con otros, muy fácil se determina. No se puede controlar porque lo tiene el Procurador", lanzó, en una de sus frases resonantes, el titular del STJ.

Días atrás, desde la Procuración había trascendido que no se respondería a las acusaciones de Castrillón. Este viernes García, en el marco del acto institucional, desautorizó implícitamente los dichos del presidente del STJ, llamó a "no politizar" la Justicia y no guiarla con pautas del "subsistema" de la prensa



En un acto desarrollado este viernes en el Salón “María Sara Oyhampé” de los tribunales de Paraná, Oscar Alberto Sobko prestó juramento como fiscal de la ciudad de La Paz. El funcionario judicial fue designado por el Decreto Nº. 3305 del MGJ, de la provincia del 29 de octubre pasado. Sobko fue nombrado luego de haber concursado ante el Consejo de la Magistratura habiendo obtenido el primer lugar en la terna y la aprobación de su pliego en el Senado provincial.

De la ceremonia participaron el Procurador General de la provincia, Jorge García, y las Procuradoras Adjuntas Cecilia Goyeneche y Rosa Alvez Pinheiro.



Al hacer uso de la palabra el Procurador General, dijo que “vivimos en una ciudad y en una provincia donde nos conocemos todos, sabemos qué hacemos, cómo nos comportamos y quién vino con una bicicleta o tiene un departamento en Miami o Uruguay y quién no”.

En ese contexto el titular del Ministerio Público Fiscal resaltó la autonomía que debe tener un fiscal, expresando que “ser ajenos a la política y a los medios de prensa reafirma que el nuestro es un sistema de autonomía, significa que no recibimos más que los contenidos de la normatividad.



"Todo lo que está en los subsistemas de la política y de los medios es para nosotros umwelt -entorno-. Nosotros nos guiamos por las normas constitucionales y las normas de Derecho”, advirtió García.

García agregó: “Nosotros no politizamos por fuera del Derecho, no porque no podamos hacerlo, sino porque es ruido. Nuestro diálogo es institucional, es el diálogo de la verdad".

"Por eso estos sistemas, como el adversarial, consagran a diferencia de lo que se dice desde la ignorancia, el rol central del juez, porque es el juez, en su imparcialidad, el que va a decidir si hay justicia del caso o no. Y los roles de la defensa y del Ministerio Público son, precisamente, roles partivos, pero dentro del criterio de verdad constitucional. Por eso es tan buena la fórmula de Alfred Tarski sobre la verdad semántica porque todo se traduce en la normatividad”, ahondó.



El Procurador General criticó indirectamente a Castrillón al señalar que “más allá de que alguien pueda querer estar en el ámbito de otros discursos, para nosotros esos discursos no existen".

"Porque nuestro metié, nuestro rol institucional, está dentro de la normatividad. Dentro de esa normatividad, nuestra legitimidad es la legitimidad que da lugar a lo que después el juez hace o cuando no nos da la razón en la controlabilidad de las decisiones”, concluyó.

